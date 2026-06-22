Zum Vatertag: Lily Collins rührt mit Liebeserklärung an Phil

Zum Vatertag hat Lily Collins (37) ihrem Vater Phil Collins (75) eine bewegende Botschaft gewidmet. Die Schauspielerin wandte sich am 21. Juni über Instagram an den 75-jährigen Musiker und schrieb: "Ich bin endlos dankbar für deine bedingungslose Liebe, Führung und Unterstützung. Jetzt, als Elternteil selbst, habe ich ein neu entdecktes Verständnis und eine tiefere Wertschätzung für alles, was du getan hast und weiter tust." Seit Lily im Januar 2025 gemeinsam mit ihrem Ehemann Charlie McDowell (42) mithilfe einer Leihmutter Tochter Tove Jane bekommen hat, blickt sie offenbar mit anderen Augen auf ihren Vater.

In ihrer Botschaft, über die das Magazin People berichtete, nannte sie Phil liebevoll "Grandpa P" und schrieb: "Tove hat das Glück, dich Grandpa P zu nennen. Ich liebe dich bis zum Mond und zurück." Ebenfalls via Instagram erinnerte sie an den Song "You'll Be in My Heart", den Phil einst als Wiegenlied für sie aufgenommen hatte: "Noch immer sage ich 'Das ist mein Papa!' – 25 Jahre später. Jetzt darf ich [Tarzan] meiner eigenen Tochter vorspielen, die eines Tages auf den Bildschirm zeigen und sagen wird: 'Das ist mein Opa!'" Auch Ehemann Charlie bedachte Lily mit einem Vatertags-Post, in dem sie ein Foto von ihm mit Tove Jane teilte.

Phil, der sich 2022 mit seiner Band Genesis aus dem Musikgeschäft zurückgezogen hat, kämpft seit einiger Zeit mit seiner Gesundheit. Gegenüber BBC Radio 2 sprach er zuletzt offen darüber: "Ich habe eine 24-Stunden-Krankenpflegerin, die sicherstellt, dass ich meine Medikamente nehme. Ich hatte Probleme mit meinem Knie. Alles, was schiefgehen konnte, ist bei mir schiefgegangen. […] Ich kann gehen, wenn auch mit Unterstützung, also Krücken oder so." Der Musiker ist Vater von insgesamt fünf Kindern – darunter Lily, die er mit seiner Ex-Frau Jill Tavelman hat.

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Getty Images Lily Collins als Gast von Emirates bei The Championships, Wimbledon 2025

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Getty Images Lily Collins mit ihrem Vater Phil Collins, 2009 in New York

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