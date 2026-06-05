Lily Collins dreht "Emily in Paris"-Finale bei Monaco-F1-GP

Beim diesjährigen Formel-1-Rennen in Monaco war Lily Collins (37) nicht nur als Zuschauerin dabei – die Schauspielerin nutzte das spektakuläre Spektakel gleich als Filmkulisse. Am 4. Juni drehte sie dort Szenen für die sechste und letzte Staffel der Erfolgsserie Emily in Paris. Für ihren Auftritt auf dem Kurs hatte die 37-Jährige ein auffälliges Outfit an: einen knallgelben Blazer kombiniert mit passenden kurzen Shorts. Mit dabei war kein Geringerer als Formel-1-Star und Fahrer für Cadillac Sergio Pérez, der ebenfalls vor der Kamera stand.

In den Drehpausen nutzten Lily und Sergio die Zeit für gemeinsame Selfies, wie auf Instagram zu sehen ist. Die Dreharbeiten zur finalen Staffel hatten bereits im vergangenen Monat begonnen. Neben Monaco wird auch die griechische Insel Mykonos als Kulisse dienen. Bereits vergangene Woche waren auf Mykonos Aufnahmen entstanden, bei denen Lily gemeinsam mit ihren Castkolleginnen und -kollegen Ashley Park (34), Lucas Bravo (38), Paul Forman (32), Philippine Leroy-Beaulieu (63) und Minnie Driver (56) eine Partyszene drehte.

Lily Collins spielt in der Netflix-Serie die Hauptrolle der Emily Cooper – eine junge Amerikanerin, die in Paris arbeitet und dort ein aufregendes Leben führt. Die Schauspielerin, die auch als Model und Autorin bekannt ist, ist seit 2021 mit dem Regisseur Charlie McDowell (42) verheiratet. In ihrer Rolle als Emily hat sie die Serie von Beginn an geprägt und war für ihre Leistung sogar für einen Emmy nominiert.

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Collage: Netflix / Giulia Parmigiani, Getty Images Collage: Links: Lily Collins als Emily Cooper in "Emily in Paris", Rechts: Sergio Pérez, Rennfahrer

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Getty Images Der Cast und die Macher von "Emily in Paris" bei der Premiere der fünften Staffel

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Giulia Parmigiani/Netflix © 2024 Lily Collins in "Emily in Paris"