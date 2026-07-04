Molly-Mae zeigt intime neue Babyfotos mit Tommy Fury

Molly-Mae Hague (27) teilt ihr Familienglück mit der Welt: Auf Instagram veröffentlicht der Realitystar jetzt eine Reihe neuer, nie zuvor gezeigter Fotos ihres Sohnes Midas. Der kleine Junge, den sie vor vier Wochen gemeinsam mit ihrem Partner Tommy Fury (27) willkommen hieß, wird damit offiziell als jüngstes Mitglied ihrer vierköpfigen Familie gefeiert. Auf einer Aufnahme hält Boxer Tommy seinen Sohn im Arm und lacht ausgelassen, während Tochter Bambi auf seinem Schoß sitzt und zu ihrem Papa aufschaut. Dazu schreibt Molly-Mae den Satz: "Einen Monat als verrückte vierköpfige Familie" und ergänzt mehrere Emojis.

In einer weiteren Aufnahme ist Midas draußen zu sehen, eingekuschelt in eine weiße Decke und mit kaum geöffneten, schläfrigen Augen. Über das Foto schreibt Molly-Mae: "4 Wochen mit dir." Ein besonders emotionales Bild stammt noch aus dem Krankenhaus: Die Influencerin sitzt im Bett, hält ihren Sohn dicht an sich, während Tommy mit vor das Gesicht geschlagenen Händen fassungslos und überglücklich auf den Neuankömmling blickt. "Einer der schönsten Momente meines Lebens. Das werde ich nie vergessen", kommentiert die YouTuberin die Szene in ihrer Story. Erst vor Kurzem hatte Molly-Mae in einem neuen Video auf ihrem Kanal verraten, wie es zu dem ungewöhnlichen Vornamen ihres Sohnes kam und dass sie und Tommy den Babynamen schon seit Jahren im Kopf hatten.

Mit vollem Namen heißt ihr Sohn Midas Thomas Fury, verrät Molly-Mae. Zwar kenne sie auch die Verbindung zur griechischen Mythologie und dem Spruch vom "Midas Touch", der alles in Gold verwandelt, doch entdeckt habe sie den Namen ganz woanders: im Hugh-Jackman-Film "Real Steel". Dort habe einer der Box-Roboter Midas geheißen, was sie sofort beeindruckt habe. "Ich dachte: Wow, das ist ein richtig cooler, starker Name. Midas Fury", schildert sie in dem Video. Als sie Tommy von der Idee erzählte, sei der Profisportler sofort begeistert gewesen. Die beiden lernten sich 2019 in der britischen Datingshow Love Island kennen, wo sie gemeinsam den zweiten Platz belegten. Ihr erstes Kind, Tochter Bambi, kam im Januar 2023 zur Welt. Im Zusammenhang mit der Geburt von Midas sorgte Molly-Mae zuletzt für Gesprächsstoff, als sie offen zugab, dass die erste Zeit mit Bambi für sie "unglaublich schwierig und einschüchternd" gewesen sei und sie rückblickend keinen einzigen Moment davon genossen habe. Mit Midas verlaufe es ihr zufolge deutlich einfacher.

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Instagram / mollymae Tommy Fury und seine Kinder

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Instagram / mollymae Tommy Fury und Molly-Mae Hague nach der Geburt ihres Sohnes

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Instagram / mollymae Midas ist vier Wochen alt