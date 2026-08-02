Tommy Fury verrät: Molly-Mae zahlte noch nie das Abendessen

Boxsportler Tommy Fury (27) hat in seinem Podcast "What The Fury?!" eine interessante Enthüllung über seine Partnerin Molly-Mae Hague (27) gemacht: Die Influencerin hat in ihrer gesamten gemeinsamen Zeit noch nie die Rechnung beim Abendessen übernommen. Das verriet der 27-Jährige in der neuesten Folge des Podcasts, in der er gemeinsam mit seinem Vater John über das Thema Dinnereinladungen sprach. Und das, obwohl Molly-Mae auf ein Vermögen von schätzungsweise sieben Millionen Euro blicken kann.

Als Tommy gefragt wurde, ob das Bezahlen beim Dinner ein Zeichen von Gentlemanschaft oder eher altmodisch sei, antwortete er: "Ich glaube, es ist beides. Ich glaube nicht, dass Molly jemals für ein Dinner in ihrem Leben mit mir bezahlt hat. Ich denke, dass der Mann zahlen sollte – das ist eine Gentleman-Sache, so denke ich einfach." Sein Vater John pflichtete ihm bei und ergänzte: "Genauso ist es bei mir, denn jedes Mal, wenn ich in Gesellschaft einer Frau war, habe ich immer bezahlt." Das Paar ist derzeit offenbar in bester Stimmung: Zuletzt teilte Molly-Mae auf Instagram Urlaubsbilder aus Athen, auf denen die kleine Familie mit Tochter Bambi und Söhnchen Midas zu sehen ist. "Athen-Fotodump. Die schönsten Tage", schrieb sie dazu.

Tommy und Molly-Mae lernten sich 2019 bei der Datingshow Love Island kennen und wurden schnell zum Lieblingspaar der Fans. Im August 2024 überraschten sie jedoch mit der Nachricht ihrer Trennung – Tommy hatte öffentlich mit einer Alkoholsucht zu kämpfen. Molly-Mae verarbeitete diese schwierige Phase in ihrer Prime-Video-Doku "Molly-Mae: Behind It All". Im Mai dieses Jahres fanden die beiden wieder zueinander und begrüßten kurz darauf ihren gemeinsamen Sohn Midas. Ihre dreijährige Tochter Bambi ist bereits seit 2023 Teil der Familie.

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Getty Images Tommy Fury, Boxer

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im August 2020

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihren Kindern Bambi und Midas, Juni 2026

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