Nach Zoff: Molly-Maes Schwester versöhnt sich mit Tommy Fury

Lange galt das Verhältnis zwischen Tommy Fury (27) und Molly-Mae Hagues (27) Schwester Zoe als angespannt – doch inzwischen scheint sich das Blatt zu wenden. Vor wenigen Wochen veröffentlichte Zoe auf Instagram ein Foto, das sie lächelnd an Tommys Seite zeigt, während er die beiden gemeinsamen Kinder von Molly-Mae und ihm auf dem Arm hält. Es war das erste Mal seit langer Zeit, dass der Boxer auf ihrem Profil zu sehen war. Ein Insider verriet The Sun, Tommy setze derzeit alles daran, das Vertrauen von Molly-Maes Familie zurückzugewinnen: "Tommys Priorität, seit er nüchtern ist und wieder mit Molly zusammen ist, besteht darin, ihre Familie zurückzugewinnen. Ihre Mutter war ihm gegenüber immer wohlwollend eingestellt, aber ihre Schwester war eine härtere Nuss."

Die Spannungen zwischen Zoe und Tommy reichen bis zur Trennung von Molly-Mae und dem Boxer im Jahr 2024 zurück. Damals sorgten Berichte über eine angebliche Untreue des 27-Jährigen für Schlagzeilen – Vorwürfe, die Tommy bis heute zurückweist. Allerdings räumte er selbst ein, dass sein Alkoholkonsum maßgeblich zur Trennung beigetragen habe. Inzwischen haben Molly-Mae und Tommy wieder zueinandergefunden. Dass Zoe der Versöhnung zunächst skeptisch gegenüberstand, machte sie nie zum Geheimnis. Der Insider ergänzte gegenüber The Sun: "Tommy hat sich wirklich bemüht, Zoe zu beweisen, dass er ein anderer Mensch geworden ist."

Wie belastend die Situation für die Familie war, zeigte auch die Doku-Serie "Molly-Mae: Behind It All". Darin sprach Zoe offen über ihre Sorgen: "Deine Beziehung und wie du dich fühlst und wie du mit Tommy bist, ist meine einzige Sorge." Vor der Kamera gestand sie außerdem: "Ich mache mir Sorgen um sie – und um meine Beziehung zu ihr, falls sie wieder zusammenkommen sollten." Selbst Vater Stephen Hague wurde von Molly-Mae über den Familienstreit informiert. Sie erzählte ihm, dass die unterschiedlichen Ansichten ihrer Schwester über Tommy immer wieder zu Konflikten zwischen ihnen geführt hätten. Heute scheint sich das Verhältnis langsam zu entspannen – ein Zeichen dafür ist auch das gemeinsame Foto mit Tommy.

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022

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Instagram / C4yZj2Dr2BS Zoe Rae und Molly-Mae Hague, Schwestern

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit Tommy Fury, Tochter Bambi und dem Baby, Juni 2026