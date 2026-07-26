Molly-Mae Hagues Muttermilch ließ Tommy Furys Muckis wachsen

Im Podcast "What the Fury?!" überrascht Tommy Fury (27) mit einem ungewöhnlichen Geständnis. Im Gespräch mit seinem Vater John erzählt er, dass er kurz nach der Geburt seiner Tochter Bambi einen Schluck der Muttermilch seiner Partnerin Molly-Mae Hague (27) probiert habe – und später sogar noch einmal aus einer Flasche im Kühlschrank. Seiner scherzhaften Einschätzung nach habe sich das ausgezahlt: Seine Arme seien dadurch doppelt so groß geworden. Im Podcast erklärt er: "Interessanterweise enthält sie auch verschiedene Wachstumshormone. Allerdings bin ich mir nicht sicher, ob diese einem erwachsenen Menschen überhaupt irgendeinen Nutzen bringen. Meine Arme haben sich jedenfalls verdoppelt." Geschmacklich vergleicht er die Muttermilch mit Soja- oder Mandelmilch.

Vater John kann der Begeisterung seines Sohnes hingegen wenig abgewinnen und kommentiert die Geschichte trocken: "Ich würde lieber sechs Vogelspinnen essen!" Während Tommy weiter von seiner Erfahrung schwärmt, bleibt sein Vater skeptisch. Neben der kuriosen Muttermilch-Anekdote sorgt auch der Name von Tommy und Molly-Maes Sohn Midas für Gesprächsstoff. In einem Vlog stellt die Influencerin klar, dass die Namenswahl nichts mit dem griechischen König Midas zu tun habe. Stattdessen sei sie durch den Roboterboxfilm "Real Steel" mit Hugh Jackman (57) inspiriert worden. "Einer der Roboter, die in dem Film geboxt haben, hieß Midas. Als ich den Namen gehört habe – das ist schon Jahre her –, dachte ich: 'Wow, das ist ein richtig cooler, kraftvoller Name.'"

Tommy und Molly-Mae lernten sich 2019 in der britischen Datingshow Love Island kennen. Gemeinsam haben sie zwei Kinder: Tochter Bambi und den vor rund einem Monat geborenen Sohn Midas. In den vergangenen Jahren musste das Paar allerdings einige Turbulenzen überstehen. Auch das Verhältnis zwischen Tommy und Molly-Maes Schwester Zoe galt zeitweise als angespannt. Einem Insider zufolge arbeitet Tommy inzwischen daran, das Vertrauen ihrer Familie zurückzugewinnen. "Tommys Priorität, seit er nüchtern ist und wieder mit Molly zusammen ist, besteht darin, ihre Familie zurückzugewinnen. Ihre Mutter war ihm gegenüber immer wohlwollend eingestellt, aber ihre Schwester war eine härtere Nuss", behauptet die Quelle gegenüber The Sun.

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Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague, März 2026

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Instagram / tommyfury Tommy Fury und Molly-Mae Hague, Juli 2026

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Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury mit ihren Kindern Bambi und Midas, Juni 2026