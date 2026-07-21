"Plot-Twist": Emma Fernlunds Date mit Fußballer war erfunden

Emma Fernlund (25) sorgt mit einem überraschenden Geständnis für Gesprächsstoff: Die Reality-TV-Bekanntheit verrät auf Instagram, dass ihr viel diskutiertes Date mit einem angeblichen Profifußballer nie stattgefunden hat. "Plot-Twist: Der Fußballspieler existierte nie", schreibt sie zu ihrem Video und erklärt, dass die Geschichte Teil einer Aufgabe im Podcast "Truth or Trash" gewesen sei. Dort habe sie am Rad drehen müssen und die Challenge erhalten, gezielt ein Gerücht im Netz zu verbreiten. "Da ich das jetzt schon öfter gehört habe, dass ich aussehe wie jemand, der Fußballer datet – was ich by the way noch nie getan habe – ist mir dann diese Geschichte in den Sinn gekommen", erklärt Emma.

Was sie im Nachhinein jedoch mehr beschäftigt als der Streich selbst, sind die Reaktionen darauf. In ihrem Instagram-Beitrag schreibt sie: "Mich hat nicht überrascht, dass viele die Story geglaubt haben. Mich hat fasziniert, wie schnell manche daraus Rückschlüsse auf meinen Charakter gezogen haben." In den Kommentaren seien nämlich nicht nur Mutmaßungen über den vermeintlichen Fußballer aufgetaucht, sondern auch Urteile über ihren Charakter – obwohl zu dem Zeitpunkt noch niemand wusste, ob die Geschichte überhaupt der Wahrheit entsprach. Gleichzeitig habe es auch Follower gegeben, die sofort Zweifel hatten. "Das hat mich irgendwie gefreut", so Emma.

Die ursprüngliche Story hatte Emma mit der Behauptung verbreitet, auf Ibiza versehentlich ein Date mit einem international bekannten Profifußballer gehabt zu haben, ohne zunächst zu wissen, wer ihr gegenüberstand. Den Namen des Sportlers behielt sie bewusst für sich. Laut eigener Aussage spricht sie grundsätzlich nicht öffentlich über ihr Datingleben: "Ich gebe nie irgendwelche Situationships oder Geschichten bezüglich meines Datinglebens preis." Genau das hätte für einige Fans ein Hinweis sein können. Zum Abschluss ihres Beitrags nimmt Emma die Aktion mit Humor: "Nehmt's mir nicht übel. Die Aufgabe ist erfüllt, ihr habt mich (teilweise) durchschaut und ich hoffe, ihr könnt genauso darüber schmunzeln wie ich."

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Juli 2026

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Realitystar