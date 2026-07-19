Reality-TV-Star Emma Fernlund hatte Date mit Profifußballer

Emma Fernlund (25) hat auf Instagram eine ziemlich ungewöhnliche Begegnung geteilt: Die Reality-TV-Bekanntheit plauderte darüber, dass sie auf Ibiza offenbar ein Rendezvous mit einem Profifußballer hatte – ohne zunächst zu ahnen, mit wem sie es zu tun hatte. Sie behauptete: "Ich hatte aus Versehen ein Date mit einem internationalen Fußballspieler, den wahrscheinlich jeder kennt…" Der Mann sprach sie demnach an und lud sie an seinen Tisch mit seinen Kollegen ein. Den Namen des Sportlers verriet Emma bisher nicht, sie führte jedoch aus: "Wir haben uns ganz nett unterhalten und ich wusste nicht, mit wem ich es hier zu tun habe, bis die ganze Zeit Leute ankamen und Bilder mit ihm machen wollten."

Was folgte, war eine amüsante Situation: Immer mehr Menschen kamen an den Tisch und erst da dämmerte es Emma, dass ihr Gegenüber offenbar kein ganz "normaler Herr" sei. "Irgendwie muss der Typ voll bekannt sein", erzählte sie ihren Followern. Der Fußballer nahm ihre Unwissenheit mit Humor. "Ich glaube, du bist die Einzige, die mich hier heute nicht erkannt hat", soll er zu ihr gesagt haben. Im Anschluss lud er Emma ein, ihn auf Reisen nach Mykonos und Saint-Tropez zu begleiten. Emma lehnte die Einladung jedoch ab – und erklärte auch direkt, warum: "Früher hätte ich direkt ja gesagt, aber ich habe gelernt, ich reise nicht mehr mit jemandem, den ich gerade erst kennengelernt habe."

Emmas Datingleben sorgt schon länger für Gesprächsstoff – und teilweise für Kritik. Vor ein paar Monaten platzte ihr daher der Kragen, denn sie wurde nach ihrer Trennung von Umut Tekin (29) immer wieder mit fiesen Kommentaren zu ihrem Liebesleben konfrontiert. In einem Video stellte die Match My Ex-Finalistin klar: "Ich war diesen Sommer frisch getrennt. Und ja, ich habe jemanden geküsst, mit jemandem gekuschelt und auch mit jemandem geschlafen. Solange man Single ist, kann man meiner Meinung nach tun und lassen, was man möchte."

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Realitystar

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