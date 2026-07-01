Pikantes Handyvideo, Ariel und Tim: Emma Fernlund packt aus

Emma Fernlund (25) heizt die Gerüchte um Ariel (23) und Tim Kühnel (29) erneut an. Auslöser sind Tims Worte über eine Handyaufnahme in Match My Ex, die Emmas Stöhngeräusche beinhaltet, während sie mit Calvin Steiner intim wurde. Sie hinterging Tim damals. Er bezeichnete Emma daraufhin als Lügnerin und sie lässt das nicht stehen. "Besonders spannend finde ich, dass ausgerechnet von Lügen gesprochen wird von jemandem, der mich damals selbst mit Ariel hintergangen hat und heute offenbar vergeben in einem Datingformat sitzt", kontert die Influencerin scharf in einem Videostatement auf Instagram.

Doch damit nicht genug: Emma behauptet, dass Tim eine Doppelmoral vertritt. Sie schildert eine Begegnung mit Ariel bei den Reality Awards. "Soweit ich weiß, hat Ariel mir bei den Reality Awards noch deren Chat gezeigt und gesagt: 'Guck mal, hier mit Schatz eingespeichert. Was war eigentlich damals wirklich bei euch? Ja, wir sind zusammen'", meint Emma und stichelt: "Frage ich mich, warum beide in Datingformaten sitzen?" Denn Ariel wird demnächst als Protagonistin von Die Bachelorette in der Schweiz zu sehen sein. Tim soll wiederum in der kommenden Love Island VIP-Staffel mitmischen.

Gleichzeitig meldet sich Emma auch wegen der pikanten Handyaufnahme aus "Match My Ex" zu Wort. Die Der Promihof-Teilnehmerin wünscht sich Gleichberechtigung, denn laut ihr drehe sich die Narrative überwiegend in eine Richtung – und zwar ihre. "Genau das ist für mich das eigentliche Problem: Frauen werden für ihre Sexualität oder ihre Fehler öffentlich verurteilt, während bei Männern oft weggeschaut oder relativiert wird", findet Emma und betont: "Mir geht es nicht darum, mich als Opfer darzustellen oder jemanden persönlich fertigzumachen. Mir geht es darum, wie unterschiedlich Menschen für dieselben Dinge bewertet werden."

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CH Media Entertainment Emma Fernlund und Tim Kühnel in "Match My Ex"

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Instagram / _ariel__61 Ariel, frühere Dschungelcamperin

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Influencerin

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