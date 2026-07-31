Fühlte sich unwohl: Emma Fernlund klagt über AYTO-VIP-Bilder

Emma Fernlund (25) ist als Kandidatin in der neuen Staffel von Are You The One – Reality Stars in Love dabei – und die offiziellen Pressefotos zur Show sind jetzt veröffentlicht worden. Auf einem der Bilder ist die Reality-TV-Bekanntheit im korallfarbenen Bikini zu sehen. Doch statt sich über den Auftritt zu freuen, ist Emma alles andere als begeistert von den Aufnahmen. In ihrer Instagram-Story meldete sie sich bei ihren Fans und ließ ihrer Frustration freien Lauf.

In dem Video erklärt Emma, dass sie sich bereits während der Dreharbeiten unwohl gefühlt habe. Der Grund: Sie habe zu jener Zeit mit starken Gewichtsschwankungen zu kämpfen gehabt. "Ich habe mich eh schon unwohl gefühlt zu den Dreharbeiten, weil ich einfach irgendwie voll die Gewichtsschwankung hatte und mich einfach nicht at-my-best gefühlt", so die Influencerin. Und weiter: "Aber ihr kennt mich. Ihr kennt ja auch meine Figur, sonst auch aus anderen Formaten." Die nun veröffentlichten Fotos bezeichnet sie als die schlimmsten, die es je von ihr gegeben habe oder geben werde – und fügte hinzu, dass sie die Show allein deshalb wohl nicht einschalten werde.

Für Fans gab es kürzlich gute Nachrichten: Der Sender hatte erst vor Kurzem den Starttermin für die neue Staffel verraten. Auf dem offiziellen Instagram-Account hieß es: "Welche Singles diesmal ihr Perfect Match suchen, haben wir euch schon verraten. Jetzt verraten wir euch auch endlich, ab wann: 'Are You The One – Reality Stars in Love' ab dem 12. August auf RTL+!" Damit stand fest, wann die Realitystars wieder auf Perfect-Match-Jagd gehen. Ob Emma vielleicht doch mal in die Staffel reinschauen wird, zeigt sich in den kommenden Wochen.

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RTL / Katya Bulgakova Emma Fernlund, "Are you the One – Realitystars in Love"-Kandidatin

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Instagram / emmashealth_ Emma Fernlund, Reality-TV-Bekanntheit

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RTL / Katya Bulgakova Cast AYTO RSIL 2026