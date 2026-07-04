Prinz George bald in Eton: Ikonisches Schulfoto erwartet

Im September steht für Prinz George (12) ein ganz besonderer Moment bevor: Der zwölfjährige Sohn von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) wechselt dann auf das renommierte Eton College – und Royal-Fans fiebern bereits jetzt einem ganz bestimmten Bild entgegen. Denn wenn George das erste Mal in der charakteristischen Schuluniform vor dem traditionsreichen Internat posiert, wird dieser Schnappschuss unweigerlich Erinnerungen wecken – an ähnliche Fotos, die einst sein Vater William und sein Onkel Prinz Harry (41) zierten. Solche Einschulungsbilder gehen um die Welt und schreiben Royalgeschichte.

Die Aufnahmen vom ersten Schultag haben bei den britischen Royals eine lange Tradition. William betrat das Eton College erstmals 1995, drei Jahre später folgte ihm Harry. Beide Einschulungsfotos sind bis heute ikonische Momentaufnahmen der Königsfamilie. Wenn George nun im Herbst denselben Weg einschlägt, dürften die Kameras erneut auf den Eingang des Colleges gerichtet sein – und Fans hoffen auf einen ähnlich historischen Klick-Moment.

Dass George ausgerechnet in Eton landet, ist dabei keine Überraschung. Der Kensington Palast hatte den Schulwechsel bereits offiziell bestätigt. George, der am 22. Juli seinen 13. Geburtstag feiert und damit das nötige Mindestalter für die Schule kurz vor dem Start erreicht, tritt damit in eine echte Familientradition ein. Eton College gilt als eine der prestigeträchtigsten Schulen Großbritanniens – und ist für die Windsors längst mehr als nur eine Bildungseinrichtung, sondern ein Stück gemeinsamer Familiengeschichte. Die Schule liegt außerdem in unmittelbarer Nähe von Schloss Windsor.

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Getty Images Prinzessin Diana, Prinz Harry, Prinz William und Prinz Charles mit dem Direktor des Eton College

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