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DJ Ötzi
"Sterbe fast": DJ Ötzi leidet unter starkem Lampenfieber

"Sterbe fast": DJ Ötzi leidet unter starkem Lampenfieber

- Lisa Mayr
Lesezeit: 2 min
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Wenn DJ Ötzi (55) die Bühne betritt und die ersten Töne von "Anton aus Tirol" erklingen, tobt das Publikum. Doch was hinter der Fassade des gut gelaunten Entertainers steckt, hat der Sänger jetzt bei einem Talk in Kitzbühel überraschend offen preisgegeben. Gerhard Friedle, wie der Musiker mit bürgerlichem Namen heißt, sprach dort über ein Thema, das ihn seit Langem begleitet: lähmende Angst kurz vor jedem Auftritt. "Ich habe da noch nie so offen drüber gesprochen", sagte er laut oe24.

Dabei zieht DJ Ötzi eine klare Linie zwischen seiner Bühnenpersönlichkeit und dem privaten Menschen. Auf der Bühne sei er ein "Monster", das einfach performe und funktioniere. Doch die Momente unmittelbar davor beschreibt er als mentalen Ausnahmezustand. "Aber fünf Millimeter davor bin ich nervös", so der Sänger. Und weiter: "Dann sterbe ich fast, weil ich glaube, dass ich das nicht schaffe. Ich habe große Angst davor, zu versagen." Worte, die kaum jemand von einem Mann erwartet hätte, der seit Jahrzehnten vor Hunderttausenden von Menschen auftritt.

DJ Ötzi, der mit über 16 Millionen verkauften Tonträgern und zahlreichen Nummer-eins-Hits zu den bekanntesten Musikern Österreichs zählt, hat im Laufe seines Lebens bereits viele Höhen und Tiefen durchlebt. Vor seiner Karriere als Sänger arbeitete er als Koch – ein Beruf, der kaum unterschiedlicher zu seinem Leben als Showstar sein könnte. Mit seiner unverwechselbaren weißen Strickhaube ist er seit Jahren ein fester Teil der Bühnen des deutschsprachigen Raums und hat sich eine treue Fangemeinde aufgebaut.

DJ Ötzi bei den Schlagerchampions in Berlin, Januar 2026
Imago
DJ Ötzi bei den Schlagerchampions in Berlin, Januar 2026
DJ Ötzi beim WorldChanger Tennisturnier zugunsten der Alexander Zverev Foundation im Jahr 2023
Getty Images
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DJ Ötzi im Juni 2025 in Kitzbühl
Getty Images
DJ Ötzi im Juni 2025 in Kitzbühl
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