"17 Jahre durchgearbeitet": DJ Ötzi zieht Karrierebilanz

Fast drei Jahrzehnte steht DJ Ötzi (55) bereits auf der Bühne – und er hat dabei ordentlich Tempo gemacht. Der Österreicher, der mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle heißt, hat jetzt ein neues Album namens "Öha" veröffentlicht. Gegenüber der Kronen Zeitung zieht der 55-Jährige eine erstaunlich nachdenkliche Bilanz seiner Karriere: "Ich nehme das jetzt auch anders wahr, weil ich eigentlich 17 Jahre meiner Karriere durchgearbeitet habe und Erfolge wie den 'Stern', die habe ich nicht mal wirklich mitgekriegt." Mit an Bord auf dem neuen Album ist auch seine Tochter Lisa-Marie, die gemeinsam mit ihm singt.

Das Album "Öha" ist für Gerry nicht nur ein weiteres Kapitel in seiner langen Karriere – es ist auch ein Familienprojekt. Lisa-Marie ist auf gleich zwei Tracks zu hören: Neben dem Duett "Ein Licht" auch beim Elvis-Klassiker "In The Ghetto". Gegenüber t-online macht der Sänger deutlich, dass der Familienname allein nicht für eine Karriere ausreiche: "Vielleicht geht durch den Namen mal eine Tür eher auf. Aber dafür steht man auch mehr unter Beobachtung. Und durch diese Tür gehen muss man am Ende selbst." Seinen wichtigsten Rat für die Nachwuchskünstlerin fasst er schlicht zusammen: "Ich bin immer nah bei den Menschen geblieben. Ich nehme mein Publikum ernst und weiß: Ohne die Leute da draußen funktioniert es nicht. Und ich habe nie aufgegeben - egal, wie schwierig es manchmal war."

Mit über 16 Millionen verkauften Tonträgern hat sich Gerry längst einen festen Platz in der Musikwelt gesichert. Hits wie "Anton aus Tirol" oder "Ein Stern (... der deinen Namen trägt)", das sich 2007 wochenlang auf Platz 1 der Charts hielt, machten ihn zum Dauerbrenner der Schlagerszene. Zuletzt erlebte er dank sozialer Medien eine neue Welle der Aufmerksamkeit – sein Song "Tirol" verbreitete sich viral rund um den Globus. Auf diese neue Art, die eigene Musik zu erleben, reagiert er mit Begeisterung. "Das ist gigantisch, wenn Leute irgendwo auf der Welt dein Lied spielen", schwärmte er gegenüber der Kronen Zeitung. Neben dem Album plant Gerry auch eine Tour – ein Konzert auf dem Linzer Domplatz am 30. Juli steht bereits fest.

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Getty Images DJ Ötzi, Musiker

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Imago DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie bei der Stanglwirt Weisswurst Party in Kitzbühel

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Getty Images DJ Ötzi am Wörthersee 2017