Endlich verraten: So entstand DJ Ötzis kultiger Mützen-Look

DJ Ötzi (55), bürgerlicher Name Gerry Friedle, hat jetzt ein Geheimnis gelüftet, das seine Fans seit Jahren beschäftigt: Wie kam es eigentlich zu seiner berühmten weißen Haube? Im ServusTV-Format "Weltmeister des Lebens" sprach der österreichische Sänger mit Moderator Christian Nehiba darüber, wie das ikonische Accessoire zu seinem unverwechselbaren Markenzeichen wurde. Die Antwort ist denkbar einfach – es war purer Zufall, und das Wetter spielte dabei die entscheidende Rolle.

Alles begann im Montafon, wie Gerry in der Sendung erzählte. "Wir haben am Abend eine Live-Sendung gehabt, damals mit dem Karl Moik, oben am Berg. Und ich hab gewusst, dass es regnen wird", erklärte er. Auf der Suche nach einer geeigneten Kopfbedeckung stieß er in einem kleinen Hutgeschäft schließlich auf eine weiße Haube. Seitdem gehört sie zu ihm: "Die hab ich dann aufgesetzt und nie wieder abgesetzt." Für ihn ist die Mütze längst weit mehr als nur Wetterschutz. "Es ist Glaube, es ist Vertrauen, es ist Stärke, es ist Kraft", betonte der 55-Jährige. Und er macht auch deutlich, was die Haube für seine Bühnenidentität bedeutet: Ohne sie ist er einfach der Gerry – mit ihr schlüpft er in die Rolle des DJs: "Und des ist halt der fucking DJ Ötzi", lachte er.

Die weiße Strickmütze ist seit Jahrzehnten fester Bestandteil von Gerrys Auftritten und gilt als eines der bekanntesten Markenzeichen der deutschsprachigen Musikwelt. 2021 verriet er im Promiflash-Interview auch, wie viele er davon besitzt. Der gebürtige Tiroler zählt mit über 16 Millionen verkauften Tonträgern zu den erfolgreichsten Musikern aus dem deutschsprachigen Raum. Seinen Durchbruch feierte er 1999 mit dem Hit "Anton aus Tirol", der sich ganze 75 Wochen in den österreichischen Charts hielt.

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Imago DJ Ötzi bei den Schlagerchampions in Berlin, Januar 2026

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Imago DJ Ötzi bei einem Auftritt im Jahr 2000

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Getty Images DJ Ötzi beim WorldChanger Tennisturnier zugunsten der Alexander Zverev Foundation im Jahr 2023