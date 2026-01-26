Vater-Tochter-Power: DJ Ötzi & Lisa-Marie als TV-Duo im ORF

In Kitzbühel wird es in diesem Jahr nicht nur auf der legendären Streif spannend, sondern auch vor den TV-Kameras: DJ Ötzi (55), mit bürgerlichem Namen Gerry Friedle, steht erstmals gemeinsam mit seiner Tochter Lisa-Marie für den ORF im Einsatz – das berichtet der Kurier. Das Vater-Tochter-Duo übernimmt am Sonntagabend die Moderation der Sendung "Kitzbühel 26 – Promis, Partys, Pistentratsch" auf ORF 1 und auf ORF ON und löst damit Schlagersängerin Melissa Naschenweng (35) ab, die im vergangenen Jahr durch das Hahnenkamm-Wochenende geführt hatte. Gemeinsam sollen Gerry und Lisa-Marie direkt aus Kitzbühel von Sportbewerben, Preisverleihungen und Partynächten berichten und den Zuschauern das Geschehen rund um das Kitz-Race näherbringen. "Wir zeigen euch ein paar Einblicke rund um das Kitz-Race und treffen Freunde, die Geschichten aus dem Leben rund um Kitzbühel erzählen", kündigen Gerry und Lisa-Marie an.

Das Format setzt genau dort an, wo das Hahnenkamm-Wochenende sein größtes Flair entfaltet: am Rand der Streif, in VIP-Zelten und auf den Hotspot-Events der Stadt. Laut ORF-Presseinformation besucht das Duo die legendäre Weißwurstparty ebenso wie die Kitz Legends Night, den Tirol-Empfang und die Kitz Race Night. Dazu kommen die Höhepunkte auf der Piste mit Abfahrt und Slalom, wo sich die beiden unter die prominenten Fans mischen und die Skistars anfeuern. "Außerdem fragen wir Sportlerinnen und Sportler und Prominente und viele weitere Leute, denen wir bei den Partys rund um das Spektakel begegnen", so die Ankündigung. Damit bekommt das Publikum die Mischung aus Rennfieber, Society-Glamour und lässigem Smalltalk, die Kitz so besonders macht.

Die Zusammenarbeit der beiden ist nicht die erste künstlerische Verbindung zwischen Vater und Tochter. Schon vor über einem Jahr rührten sie das Publikum bei einem besonderen musikalischen Auftritt zu Tränen, als sie zusammen im Fernsehen die emotionale Ballade "Ein Licht" darboten. Auch privat verbindet die beiden ein enges Verhältnis, was sich durch zahlreiche gemeinsame Aktivitäten zeigt. Für DJ Ötzi, der als Gerry Friedle geboren wurde, scheint es eine Herzensangelegenheit zu sein, seine Tochter Lisa-Marie an der Seite zu haben – sei es musikalisch oder bei neuen Fernsehprojekten.

Anzeige Anzeige

Imago DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie bei der Stanglwirt Weisswurst Party in Kitzbühel

Anzeige Anzeige

Getty Images DJ Ötzi mit Frau Sonja und Tochter Lisa-Marie auf dem Oktoberfest 2016

Anzeige Anzeige

Imago DJ Ötzi und Tochter Lisa Marie Friedle beim Adventsfest der 100.000 Lichter 2025