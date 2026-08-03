Melissa Naschenweng moderiert Weihnachtsshow statt DJ Ötzi

Beim ORF steht ein prominenter Moderatorinnenwechsel bevor: Melissa Naschenweng (36) wird im Dezember die traditionsreiche Weihnachtssendung aus Flachau moderieren. Damit löst die Kärntner Sängerin DJ Ötzi (55) als Gastgeber der beliebten Show ab, so oe24.de. Für den Schlagerstar bedeutet das das Ende einer langen Ära – denn seit 2019 führte er durch den mehrstündigen Weihnachtsabend im Hauptprogramm des ORF. An Melissas Seite steht bei der Neuauflage der deutsche Musiker und Moderator Dominik Glöbl, der als Vertreter des Bayerischen Rundfunks dabei ist – denn die Sendung ist eine Koproduktion beider Sender.

Mit dem Moderatorinnenwechsel muss nicht nur DJ Ötzi das Format verlassen, sondern auch seine Tochter Lisa-Marie Friedle. Diese hatte im Vorjahr ihr TV-Debüt als Co-Moderatorin der Sendung gefeiert. Ihr schneller Aufstieg bei ORF-Produktionen sorgte damals jedoch für Diskussionen: Kurz nach ihrem Weihnachtsshow-Einsatz übernahm Lisa-Marie unter anderem als Society-Reporterin beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel – eine Rolle, die zuvor Melissa Naschenweng inne hatte. Viele Zuschauer hinterfragten, warum eine Moderatorin mit wenig Erfahrung für diese begehrten Aufgaben verpflichtet wurde. Berichten zufolge dürften auch die stärkeren Einschaltquoten von Melissa ein entscheidender Faktor dafür gewesen sein, dass der Sender sie unbedingt zurückgewinnen wollte.

Melissa hat sich in den vergangenen Jahren als feste Größe im deutschsprachigen Schlager und bei großen TV-Events etabliert. Die Kärntnerin stand schon mehrfach beim Hahnenkamm-Rennen in Kitzbühel im Rampenlicht und ist auch von großen Open-Air-Bühnen bekannt. Die neue Aufgabe bei "Zauberhafte Weihnacht" knüpft an ihre vorherigen Moderationseinsätze an und bringt sie zurück zu einem Format, das stark auf stimmungsvolle Musik und familiäre Atmosphäre setzt. DJ Ötzi wiederum blickt auf eine lange Karriere mit Hits wie "Anton aus Tirol" und "Ein Stern" zurück und ist nicht nur als Sänger, sondern auch als Entertainer einem breiten Publikum bekannt.

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Instagram / melissa_naschenweng Sängerin Melissa Naschenweng postet ein Foto von sich in einem roten Jumpsuit, März 2026.

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Imago DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie bei der Stanglwirt Weisswurst Party in Kitzbühel

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Imago DJ Ötzi bei den Schlagerchampions in Berlin, Januar 2026

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