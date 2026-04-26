DJ Ötzi schwärmt von Florian Silbereisen als Freund

Passend zum Release seines neuen Albums "ÖHA" steht DJ Ötzi (55) jetzt im Rahmen seiner "Mountain Mania"-Reihe in Stuttgart auf der Bühne und hat dabei jemanden ganz Besonderen an seiner Seite: seinen guten Freund Florian Silbereisen (44). Für den 55-jährigen Schlagersänger ist die Zusammenarbeit mit dem Moderator eine echte Herzensangelegenheit, wie er nun im Interview mit der Nachrichtenagentur spot on news verriet. Besonders schätzt DJ Ötzi Florians Verlässlichkeit: "Er fliegt um die halbe Welt, dreht irgendwo – und kommt trotzdem zurück, um mit mir auf der Bühne zu stehen. Das ist nicht selbstverständlich."

Doch Florian ist für den Sänger nicht nur ein treuer Kumpel, sondern auch ein echter Vollprofi. Ötzi beschreibt ihn als starken Entertainer und Musiker, der das Publikum jedes Mal sofort mitreißt. Auf die Frage, ob Florian privat ein anderer Mensch sei als in der Öffentlichkeit, antwortete Ötzi gegenüber spot on news gelassen: "Gar nicht so viel. Der Florian ist genauso, wie man ihn kennt: offen, freundlich, zugänglich. Privat redet man natürlich auch über andere Dinge – aber genau das macht ja eine Freundschaft aus."

Neben neuen Hits hat DJ Ötzis Album "ÖHA" noch eine ganz besondere Facette zu bieten: ein Duett mit seiner Tochter Lisa-Marie Friedle. Gemeinsam haben die beiden den Klassiker "In the Ghetto" von Elvis (†42) neu interpretiert, was dem Sänger besonders viel bedeutet. "Dass meine Tochter Lisa-Marie heißt, genau wie seine Tochter, das ist ja kein Zufall – das zeigt schon, welchen Stellenwert Elvis für mich hat", verrät er spot on news. In puncto Disziplin muss er seiner Tochter jedoch den Vortritt lassen, wie er schmunzelnd zugab: "Sie ist gut strukturiert, bereitet sich immer top vor. Ich bin da manchmal eher der, der sagt: 'Ja, passt schon irgendwie.' Da kann ich mir wirklich was abschauen."

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THÜRINGEN PRESS / Action Press Florian Silbereisen und DJ Ötzi

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Imago Florian Silbereisen bei den "Schlagerchampions" 2026 im Velodrom

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Imago DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie bei der Stanglwirt Weisswurst Party in Kitzbühel