Tochter Lisa-Marie verrät: So anders ist DJ Ötzi privat

Millionen Fans kennen DJ Ötzi (55) als den Mann, der auf der Bühne die Massen zum Tanzen bringt. Doch wie tickt der Sänger eigentlich hinter den Kulissen? Seine Tochter Lisa-Marie Friedle hat nun einen seltenen Einblick in das Privatleben ihres berühmten Vaters gewährt. Im ZDF-Format "Hallo Deutschland" verriet die 23-Jährige, dass ihr 55-jähriger Vater abseits der Scheinwerfer kaum wiederzuerkennen sei. Zuhause ist er "ein sehr ruhiger Mensch und auch sehr zurückgezogen", so Lisa-Marie. Den Familienkreis halte Gerry Friedle, wie DJ Ötzi mit bürgerlichem Namen heißt, bewusst überschaubar. "Ansonsten ist alles relativ klein gehalten und auch relativ ruhig", erklärte sie offen.

Auch der Sänger selbst betonte in dem Beitrag, wie wichtig ihm seine Familie und sein enges Umfeld sind. "Mein soziales Umfeld, meine Frau Sonja oder Lisa-Marie, meine Tochter, und aber auch meine Freunde sind mir extrem wichtig", sagte er. Einen besonderen Stellenwert nimmt dabei Ehefrau Sonja ein: Sie hält ihn offenbar geerdet und darf ihn auch mal zurechtweisen. "Sonja darf mich auch schimpfen – macht sie auch fast immer", gab er lachend zu. Lisa-Marie begleitet ihren Vater inzwischen regelmäßig auf Tour und filmt dabei für seine Social-Media-Kanäle. Für sie ist das die Erfüllung eines lang gehegten Wunsches: "Als Kind wollte ich schon immer auf Tour dabei sein – und jetzt natürlich kann ich auch noch nützlich sein."

Dass der Sänger Familie und Musik gern verbindet, zeigte er erst jüngst auch mit einem gemeinsamen Projekt mit Lisa-Marie. Auf seinem aktuellen Album "ÖHA", das im April erschienen ist, haben Vater und Tochter ein Duett aufgenommen – eine sehr persönliche Interpretation des Elvis-Klassikers "In The Ghetto". Parallel erlebte sein früher Hit "Anton aus Tirol" in den sozialen Medien ein überraschendes Comeback, was den Blick hinter die Kulissen umso spannender macht.

Anzeige Anzeige

Imago DJ Ötzi und seine Tochter Lisa-Marie bei der Stanglwirt Weisswurst Party in Kitzbühel

Anzeige Anzeige

DJ Ötzi im Mai 2019 in Berlin

Anzeige Anzeige

Getty Images DJ Ötzi mit seiner Frau Sonja und Tochter Lisa-Marie