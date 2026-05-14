DJ Ötzi plagt bis heute heftiges Lampenfieber

DJ Ötzi (55) ist seit mehr als 25 Jahren eine feste Größe in der deutschsprachigen Musiklandschaft – doch kurz vor seinen Auftritten wird es für den Tiroler Sänger regelmäßig zur Nervenprobe. Im ZDF-Format "Hallo Deutschland" sprach der 55-Jährige jetzt überraschend offen über sein extremes Lampenfieber. Trotz einer jahrzehntelangen Karriere und unzähligen Bühnenauftritten sei die Anspannung vor jedem Konzert enorm. "Es ist schlimm, weil ich sterbe fast", beschrieb er seine Gefühle unmittelbar vor dem Betreten der Bühne. Zuletzt zeigte er sich davon bei seiner Gipfeltour 2026 allerdings völlig unbeeindruckt: Im Hinterglemmer Goaßstall feierte er den Tourauftakt mit knapp 5.000 Fans – so viele wie noch nie.

Das Lampenfieber sieht DJ Ötzi, der bürgerlich Gerry Friedle heißt, jedoch nicht als rein negatives Phänomen. Im Gespräch betonte er: "Das gehört dazu, weil dann konzentrierst du dich mehr." Die Anspannung helfe ihm also, fokussiert zu bleiben. Im selben Interview äußerte er sich auch über seine langfristigen Pläne auf der Bühne. Ob er seine Kulthits auch im fortgeschrittenen Alter noch performen wird, ließ er offen. "Ich weiß nicht, ob ich mit 65 oder 70 'Anton aus Tirol' singen werde – ich kann es mir nicht wirklich vorstellen", sagte er. Gleichzeitig machte er klar, dass er noch nicht ans Aufhören denke: "Ich weiß nur, dass ich immer mein Bestes geben werde, weil das ist meine Aufgabe."

Dass DJ Ötzi auf der Bühne der totale Entertainer ist und privat ganz anders wirkt, hat zuletzt seine Tochter Lisa-Marie Friedle in "Hallo Deutschland" bestätigt. Den berühmten Vater beschrieb sie abseits der Scheinwerfer als "sehr ruhigen Menschen" und "sehr zurückgezogen". Zuhause halte er den Familienkreis bewusst klein und das Leben "relativ ruhig" – ein denkbar großer Kontrast zu dem Mann, der auf der Bühne Tausende zum Toben bringt.

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Getty Images DJ Ötzi, Musiker

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Getty Images DJ Ötzi, Schlagerstar

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Getty Images DJ Ötzi, Schlager-Star