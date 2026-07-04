Vor Hochzeit: Prinz William traf sich mit Travis und Taylor

Prinz William (44) hat Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) bei deren jüngstem Besuch in London heimlich getroffen – und dabei den Grundstein für einen besonderen Podcast-Auftritt gelegt. Der Prinz von Wales war jetzt zu Gast bei "New Heights", dem populären Podcast von Travis und seinem Bruder Jason Kelce (38). Die Aufzeichnung fand Mitte Juni statt und wurde bewusst rund um die Hochzeit des Paares sowie den amerikanischen Unabhängigkeitstag am vierten Juli veröffentlicht. In der rund 20-minütigen Episode sprach William über Englands Chancen bei der Fußball-Weltmeisterschaft, die enge Verbundenheit zwischen Großbritannien und den USA und darüber, wie es ist, Vater von einer Tochter zu sein.

Travis erklärte in der Sendung, wie es überhaupt dazu kam: "Ich hatte die Gelegenheit, dich vor nicht allzu langer Zeit zu sehen, und habe dich eingeladen, weil wir ein bisschen über Aston-Villa-Soccer und die Aufregung rund um die Weltmeisterschaft geredet haben." William versprach den Brüdern außerdem, in die USA zu reisen, sollte England ins WM-Finale einziehen – und lud die beiden gleich ein, dabei zu sein. Als Jason darauf hinwies, dass Travis zu dem Zeitpunkt womöglich im Trainingscamp sei, antwortete William: "Sag mir, an wen ich schreiben muss, Travis. Wir holen dich da raus." Außerdem erinnerte sich Travis an die erste Begegnung mit William – Backstage bei Taylors "Eras Tour" im Juni 2024: "Das war ehrlich gesagt einer der coolsten Momente überhaupt, dich und die Kleinen an dem Tag zu treffen. Ich und Jason witzeln immer noch darüber. Wir waren so nervös, euch und die königliche Familie zu treffen. Und Jason hat diesen Running Gag, bei dem er nicht wusste, was er mit seinem Bier machen sollte."

William ist als Schirmherr des Fußballverbands FA bekennender Aston-Villa-Fan – eine Leidenschaft, die er laut eigener Aussage nicht seinem Vater König Charles III. (77) verdankt. "Mein Vater hasst Fußball", erklärte er lachend im Podcast. Stattdessen seien es Schulfreunde und Kindheitsfreunde gewesen, die ihn zu seinem ersten Spiel mitgenommen hätten. Auch Jason kam beim Thema Vaterschaft zu Wort: Er habe vier Töchter und schwärmte besonders von der Begegnung mit Prinzessin Charlotte (11). William reagierte darauf mit einem Scherz: "Herzlichen Glückwunsch zu vier Töchtern. Ich weiß nicht, wie du das machst."

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte

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Getty Images Jason Kelce und Travis Kelce bei "New Heights Live" im Orpheum Theatre in Los Angeles, Juni 2026

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Getty Images Prinz William bei einem SportsAid-Workshop im National Sports Centre in Bisham Abbey

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