Sind britische Royals zu Taylor Swifts Hochzeit eingeladen?

Taylor Swift (36) und Travis Kelce (36) sollen laut Berichten im Juni heiraten – und die Hochzeit verspricht, ein absolutes Mega-Event zu werden. Zahlreiche A-Promis und Hollywood-Stars sollen auf der Gästeliste stehen. Nun stellt sich die Frage: Könnte sogar echtes Königsblut dabei sein? Prinz William (43) wurde bei einem Auftritt bei Heart Radio von den Moderatoren Amanda Holden (55) und Jamie Theakston direkt gefragt, ob er eine Einladung erhalten habe. Seine Antwort war vielsagend – und sorgte für Lacher.

"Kein Kommentar", sagte William unter lautem Gelächter. Dann fügte er hinzu: "Ich hoffe es, und ich bin mir sicher, dass da vielleicht irgendwo eine Einladung kursiert. Wir werden sehen." Beim selben Radioauftritt schwärmte der britische Thronfolger außerdem von der Begeisterung seiner Kinder für die amerikanische Popsängerin – besonders von Tochter Charlotte (11). "Charlotte und Louis sind Fans. Charlotte ist geradezu besessen von Taylor Swift. Sie hat sie bei der 'Eras Tour' gesehen, es war unglaublich. Wir haben sie sogar getroffen", erzählte er.

Das Treffen fand 2024 im Rahmen des britischen Teils von Taylors "Eras Tour" im Londoner Wembley-Stadion statt, und zwar am Geburtstag von William. Charlotte und ihr älterer Bruder George (12) waren dabei – doch laut einem Insider gegenüber Hello! lief das Ganze hinter den Kulissen alles andere als entspannt ab: "Es war ein Albtraum, dorthin zu gelangen. Sie kamen ziemlich spät, obwohl sie eigentlich früher da sein wollten, um den Meet-and-Greet mit Taylor im Vorfeld zu haben, weil sie wussten, dass sie früher gehen mussten." Am Ende blieb gerade mal eine Viertelstunde für das Treffen. Dennoch wurde daraus ein besonderer Moment – sowohl William als auch Taylor teilten anschließend ein gemeinsames Foto auf Social Media. Taylor schrieb dazu in typischer Manier: "Happy Bday M8! Die Londoner Shows haben einen fantastischen Start."

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Leon Neal/Pool/Afp via Getty Images, Andre Dias Nobre/Afp via Getty Images Prinz William und Taylor Swift, Collage

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Getty Images Prinz William und Prinzessin Charlotte im Juni 2023

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Instagram / taylorswift Taylor Swift und Travis Kelce mit Prinz William, Prinz George und Prinzessin Charlotte