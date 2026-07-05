Nächtliche Babyfütterung: Molly-Mae Hague lacht über Tommy

Schlafmangel lässt grüßen! Influencerin Molly-Mae Hague (27) teilt auf Instagram einen amüsanten Einblick in ihre nächtlichen Fütterungsmomente mit Baby Midas. In einem Video ist zu sehen, wie ihr Partner Tommy Fury (27) – offenbar völlig übermüdet – in ihre High Heels schlüpft und damit durchs Zimmer taumelt. Dazu schreibt die Zweifachmama, die "Verwirrung" durch den Schlafentzug habe längst eingesetzt, und ergänzt mit einem Augenzwinkern: "Wenn man nicht lacht, wird man definitiv weinen."

Molly-Mae filmt sich auch dabei, wie sie ihren Sohn füttert, und lässt ihre Follower so hautnah an dem chaotischen Familienalltag teilhaben. Das Paar, das sich 2019 in der UK-Version von Love Island kennenlernte, ist seit letztem Monat stolze Eltern von zwei Kindern: Neben dem neugeborenen Midas haben die beiden auch eine dreijährige Tochter namens Bambi. Molly-Mae gab in dem Zusammenhang auch bekannt, dass sie sich mit zwei Kindern komplett fühle: "Ich fühle, dass ich bereit bin, bei zwei aufzuhören. Die Tatsache, dass wir mit einem Jungen gesegnet wurden und wir einen Sohn haben – wir könnten nicht glücklicher sein und ich könnte nicht glücklicher sein."

Offen sprach die Influencerin außerdem über ihre schwierige Zeit nach der Geburt von Bambi. Sie erklärte, sie habe damals unter Wochenbettdepressionen gelitten: "Ich habe nach Bambi so sehr gekämpft. Im Rückblick denke ich, dass ich wahrscheinlich bis zu einem gewissen Grad postpartale Depression hatte, definitiv in den ersten drei bis sechs Monaten." An vieles aus dieser Zeit könne sie sich kaum noch erinnern. Mit Midas erlebe sie die frühe Elternzeit nun ganz anders und betonte, es sei schlicht nicht möglich, den Schritt von null auf ein Kind mit dem von einem auf zwei Kinder zu vergleichen.

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague und Tommy Fury im Mai 2022

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit Tommy Fury, Tochter Bambi und dem Baby, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Instagram / mollymae Molly-Mae Hague mit ihrem Sohn, Juni 2026