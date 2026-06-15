Iris Katzenberger äußert sich zur Paartherapie mit Stefan

Iris Katzenberger (59) und ihr Ex Stefan Braun arbeiten gemeinsam an ihrer Beziehung – und die 59-Jährige hat sich jetzt in einer Fragerunde auf Instagram erneut dazu geäußert. Die Reality-TV-Bekannte bestätigte dort gegenüber ihren Fans, dass sie und Stefan die Paartherapie weiterhin fortführen und beide fest entschlossen sind, an ihrer Beziehung zu arbeiten. Gleichzeitig nutzte Iris die Gelegenheit, um sich bei der Community für die vielen aufmunternden Worte zu bedanken.

Sie schreibt: "Danke für so unfassbar liebe und herzliche Worte von euch... Manche Dinge sind nun mal nicht immer einfach...". Iris macht damit klar, dass sie bewusst an ihrer Beziehung arbeiten. Sie ergänzt: "Aber so lange sich keine dritte Person in eine Beziehung drängt, kann man sie auch wieder aufbauen." Damit machte Iris deutlich, dass sie die Lage zwar als kompliziert empfindet, eine gemeinsame Zukunft mit Stefan aber weiter für möglich hält.

Die Paartherapie ist bereits angelaufen: Iris hatte zuvor auf Instagram verraten, dass die beiden ihre erste gemeinsame Sitzung bereits absolviert haben. Iris ist aus dem deutschen Fernsehen bekannt und hat drei Kinder. Sie und Stefan waren einige Zeit getrennt, bevor die Nachrichten über die Therapie und einen möglichen Neustart für Aufsehen sorgten.

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Imago Iris Klein, Reality-TV-Bekanntheit

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IMAGO / BOBO Stefan Braun und Iris Klein, Oktober 2025

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Instagram / iris_klein_mama_ Stefan Braun und Iris Klein im Thailand-Urlaub