Ab Herbst: Prinz George bereitet sich aufs Eton-Internat vor
Prinz George (13) steht kurz vor einem großen Schritt: Ab Herbst wird der 13-Jährige das renommierte Eton College besuchen – und dort nicht nur zur Schule gehen, sondern auch fest im Internat wohnen. Um sich auf diesen Wechsel vorzubereiten, hat er schon vorab darum gebeten, probeweise in der Lambrook School zu übernachten, die er bisher gemeinsam mit seinen Geschwistern Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8) besucht hat. Royal-Experte Robert Jobson erklärte der Daily Mail: "Die Eltern stimmten zu. Es hat ihm geholfen zu wachsen und Teil einer Gemeinschaft zu werden."
Für George soll der Schritt nach Eton kein Zufall sein. Eine familiennahe Quelle erklärte gegenüber People, er habe sich das selbst gewünscht: "George wollte schon immer in die Fußstapfen seines Vaters treten." Sein Vater Prinz William (44) hatte ebenfalls das Eton College besucht. Ein praktischer Umstand macht den Übergang für den künftigen Thronfolger etwas leichter: Das Schloss Windsor, wo seine Familie wohnt, ist nur eine kurze Autofahrt von der Schule entfernt, sodass seine Eltern im Notfall schnell erreichbar sind.
Das Eton College ist eine der traditionsreichsten Schulen Großbritanniens. Es wurde 1440 von König Heinrich VI. gegründet und hat im Laufe der Jahrhunderte etwa 20 britische Premierminister sowie zahlreiche Royals ausgebildet – darunter auch Georges Onkel Prinz Harry (41). Anders als Georges bisherige Schule, an der die Schüler zwischen Heimschläfer und Internatsunterbringung wählen konnten, ist Eton ein reines Internat. Für Prinz Williams Sohn bedeutet der Schulwechsel damit eine neue Lebensphase – mit mehr Selbstständigkeit und einem neuen Alltag fernab des Elternhauses.