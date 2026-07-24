Prinz George muss es selbst schaffen am Eton College

Prinz George (13) wird ab September das berühmte Eton College besuchen – und das nach allem, was bekannt ist, ohne jegliche Sonderbehandlung. Der Kensington Palace bestätigte kürzlich offiziell, dass der älteste Sohn von Prinz William (44) und Prinzessin Kate (44) die Eliteschule besuchen wird. Wie Royalexpertin Katie Nicholl gegenüber Fox News erklärte, musste der 13-Jährige alle Aufnahmeprüfungen ganz regulär bestehen: "Es gab keine Sonderbehandlung. Er musste die Prüfungen absolvieren und bestehen – genau wie alle anderen Bewerber auch." Zuvor hatten William und Kate diese Entscheidung einigen Experten zufolge viel Überlegung abverlangt.

Laut Katie, die auch Co-Moderatorin des Podcasts "The Royals Uncensored" ist und bei der Vanity Fair über das britische Königshaus schreibt, soll vor allem Kate zunächst gezögert haben. "Kate hatte ihre Vorbehalte", erklärte Katie – unter anderem, weil Eton als traditionelle Eliteschule und sogenannter 'Old Boys' Club' gilt und damit nicht unbedingt zum Bild einer modernen Monarchie passe. Auf ihrer Liste stand auch Marlborough College, ihre eigene frühere Schule. William hingegen sei von Anfang an entschieden für Eton gewesen. Royalexpertin Charlotte Griffiths bestätigte, dass das Paar in der Frage hin- und hergerissen war: "Letztendlich war es eine gemeinsame Entscheidung, aber William wollte Eton immer und ist überzeugt, dass es der richtige Ort für George ist." Royalautor Robert Jobson berichtete der Daily Mail zudem, dass George selbst sich auf die neue Herausforderung freue.

Eton College hat für William eine ganz persönliche Bedeutung. Nachdem Prinzessin Diana (†36) 1997 starb, fand er dort als Jugendlicher Halt und Stabilität. Er pflegte dort auch eine enge Beziehung zu seinem Hausvorstand Andrew Gailey, und mehrere seiner engsten Freunde stammen noch aus dieser Zeit. Royalexpertin Hilary Fordwich wies zudem darauf hin, dass die Nähe Etons zu Schloss Windsor es William damals ermöglichte, seine Großmutter, Queen Elizabeth II. (†96), regelmäßig zum Tee oder Mittagessen zu besuchen. Vor dem großen Schulwechsel im Herbst will die Familie noch einen ruhigen Sommer genießen. Charlotte Griffiths berichtete, dass William und George die Zeit gemeinsam in Norfolk verbringen werden: "Sie werden sich zusammenfinden und den Sommer in Norfolk verbringen, bevor es für George nach Eton geht."

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