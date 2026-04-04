So unterschiedlich hat die Queen William und Harry behandelt

Queen Elizabeth II. (†96) hat ihre Enkel Prinz William (43) und Prinz Harry (41) während ihrer Erziehung völlig unterschiedlich behandelt – das behauptet zumindest der Autor Tom Bower (†86) in seinem neuen Buch "Betrayal", das jetzt erschienen ist. Demnach habe die verstorbene Monarchin, die im September 2022 starb, William sorgfältig auf seine zukünftige Rolle als König vorbereitet, während sie Harrys "Schwächen" klar erkannt habe. Trotz ihrer "echten Wärme" gegenüber beiden Brüdern habe Harry die Handlungen seiner Großmutter "missverstanden", schreibt Bower. Augenzeugen zufolge sei die Queen gegenüber Harry sogar "herablassend" gewesen, wie der Autor in seinem Werk erklärt.

Besonders brisant sind die Passagen, in denen ein hochrangiger Palastmitarbeiter zitiert wird. "Der jüngere Bruder wurde psychologisch unterdrückt", soll dieser gesagt haben. Ein weiterer Palastmitarbeiter habe Harry geraten: "Versuche nicht, mit William zu konkurrieren." Laut Bower habe auch König Charles (77) die Beschwerden und Warnsignale seines Sohnes ignoriert, bevor dieser sich entschied, die königliche Familie zu verlassen. Harry habe sein Schicksal akzeptiert, bis er Meghan (44) kennengelernt habe. "Er schien immer so freundlich, auch als seine Rolle abnahm", erinnerte sich ein Palastmitarbeiter.

Ein Sprecher von Harry und Meghan wies die Behauptungen aus dem Buch jedoch deutlich zurück. In einem Statement kritisierte er Bowers "Fixierung" auf das Paar und erklärte, der Autor habe "eine Karriere daraus gemacht, immer ausgefeiltere Theorien über Menschen zu konstruieren, die er nicht kennt und nie getroffen hat". Die Brüder William und Harry leben mittlerweile Tausende Kilometer voneinander entfernt und gelten als entfremdet. Zuletzt sollen sie 2024 bei der Beerdigung ihres Onkels Lord Fellowes im selben Raum gewesen sein, hätten aber weder nebeneinander gesessen noch miteinander gesprochen.

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Getty Images Prinz William und Prinz Harry im September 2022

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Getty Images Queen Elizabeth und Prinz Harry, 2018

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Getty Images Prinz Harry, Prinz William und Queen Elizabeth II. bei Trooping the Colour 2003