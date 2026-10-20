Tod von Sahara Ray: Lottie Moss bereut verpassten Rückruf

Lottie Moss (28) trauert um ihre einstige beste Freundin Sahara Ray. Das Model ist im Alter von 34 Jahren gestorben. Am Montag veröffentlichte Lottie auf Instagram einen bewegenden Abschied. Darin blickt sie auf die gemeinsame Zeit zurück und erinnert sich an die vielen schönen Momente, die sie miteinander erlebt haben. Besonders eine Sache macht ihr heute schwer zu schaffen: Sie hatte auf Saharas letzte Nachricht nicht mehr reagiert. "Ich wünschte, ich hätte dir geantwortet. Ich wünschte, ich hätte dich zurückgerufen", schrieb sie voller Reue. Die beiden hätten sich damals in einer Lebensphase kennengelernt, in der sie noch dabei waren, herauszufinden, wer sie eigentlich sind. Offenbar gaben sie sich in dieser Zeit gegenseitig Halt. Saharas mitreißende Art habe Menschen sofort in ihren Bann gezogen. Selbst wer ihr nur ein einziges Mal begegnet sei, habe sie nicht so schnell vergessen.

Dabei war die Freundschaft der beiden nicht immer harmonisch. 2023 zerbrach ihr einst enges Verhältnis unter unschönen Umständen. Nach einem gemeinsamen Aufenthalt auf Bali lieferten sich Lottie und Sahara auf Instagram einen öffentlichen Schlagabtausch, bei dem sie sich gegenseitig unter anderem Drogenkonsum vorwarfen. Lottie bezeichnete ihre frühere Vertraute damals sogar als "ein sehr krankes Mädchen". In ihrem jetzigen Nachruf spielen diese Auseinandersetzungen allerdings keine Rolle mehr. Stattdessen erinnert sich die Britin an die glücklichen Momente ihrer Freundschaft. Gegenüber TMZ bestätigte Saharas Familie inzwischen, dass das Model im Krankenhaus im Beisein ihrer Angehörigen gestorben sei. Ihre Mutter Gretchen Bach beschrieb ihre Tochter gegenüber Daily Mail als warmherzige und leidenschaftliche junge Frau, deren Herz vor allem für ihre Familie, die Mode, das Surfen und ihre kleine Tochter Snow geschlagen habe. Erst im Januar 2026 hatte Sahara das Mädchen zur Welt gebracht. In einer weiteren Erklärung machte die Familie deutlich, wie sehr die Verstorbene geliebt wurde, und bedankte sich bei Freunden, Fans und Menschen aus aller Welt für die große Anteilnahme.

Schon zu Lebzeiten hatte Sahara offen über ihre gesundheitlichen Schwierigkeiten gesprochen. Im April 2024 war sie in einen schweren Verkehrsunfall verwickelt, bei dem sie nach eigenen Angaben von einem alkoholisierten Autofahrer angefahren wurde. In der Folge wurde bei ihr das Guillain-Barré-Syndrom diagnostiziert. Die Erkrankung führte dazu, dass sie von den Oberschenkeln abwärts teilweise gelähmt war und zwischenzeitlich nicht mehr laufen konnte. Ihren Weg der Genesung dokumentierte sie teilweise in den sozialen Medien. Nun berichtet Daily Mail unter Berufung auf eine Person aus Saharas Umfeld, dass das Model am Freitag mutmaßlich eine Fentanyl-Überdosis erlitten habe. Daraufhin sei sie in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert und dort künstlich am Leben erhalten worden. Am Sonntag soll ihre Familie schließlich die schwere Entscheidung getroffen haben, die lebenserhaltenden Maßnahmen einstellen zu lassen. Eine offizielle Bestätigung der Todesursache steht allerdings noch aus. Auch ist bislang unklar, ob die mutmaßliche Überdosis versehentlich oder absichtlich erfolgte.

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Getty Images Lottie Moss und Sahara Ray im Januar 2020

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Instagram / sahara_ray Sahara Ray mit ihrer Tochter Snow

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Mireya Acierto/Getty Images Sahara Ray bei "The Fat Jew" Fashion Show 2016