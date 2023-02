Streit zwischen Lottie Moss und Ex-BFF Sahara Ray eskalierte

Lottie Moss (25) ist gar nicht gut auf Sahara Ray zu sprechen. Auf ihrem Social-Media-Account gewährt die kleine Schwester von Kate Moss (49) ihren rund 568.000 Abonnenten regelmäßig Einblicke in ihren Alltag. Dabei zeigt sich die Blondine auch immer wieder supersexy. Doch in den vergangenen Tagen rückte statt ihrer freizügigen Bilder eher der Streit mit ihrer einstigen Busenfreundin in den Vordergrund. Der Zoff zwischen Lottie und Sahara soll in der Vergangenheit sogar schon handgreiflich geworden sein.

Wie Bild nun berichtete, feinden sich die beiden Netzpersönlichkeiten bereits seit einigen Tagen ordentlich an. Nachdem die 25-Jährige die Influencerin als "ziemlich krankes Mädchen, das ernsthaft Hilfe braucht" betitelt hatte, schoss diese zurück. Sahara behauptet, dass Lottie während eines gemeinsamen Bali-Urlaubs versucht habe, an Pillen und Koks zu kommen – und das, obwohl der Drogenkauf auf der Insel hart bestraft wird. Nun schaltete sich eine gemeinsame Freundin der beiden ein, die versicherte, dass es genau andersherum gewesen sei.

Die 29-Jährige habe versucht, an Rauschmittel zu kommen, während das OnlyFans-Sternchen wenig begeistert von der Idee gewesen sein soll. So sei es schließlich zu einem heftigen Streit gekommen, bei dem Sahara die Blondine in einem Club zu Boden gestoßen habe. Einige Zeit später sei sie dann mit einer Wasserflasche auf ihre einstige Freundin losgegangen, sodass Blut geflossen sei.

Anzeige

Instagram / lottiemossxo Lottie Moss, OnlyFans-Star

Anzeige

Instagram / sahara_ray Sahara Ray im Juli 2022

Anzeige

lottiemossxo / Instagram Das Model Lottie Moss im Februar 2022

Anzeige

Denkt ihr, Lottie und Sahara werden sich zu dem Zoff noch mal zu Wort melden? Ja, das kann ich mir gut vorstellen! Nein, ich denke eher nicht. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de