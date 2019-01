Langsam geht es ganz schön heiß her im Dschungelcamp! Seit dem vergangenen Freitag verharren die zwölf Promis nun schon fernab der Zivilisation im australischen Urwald. Viel zu tun haben die Teilnehmer bei dem Freiluft-Format nicht und so bleibt viel Zeit, über allerhand Erfahrungen zu quatschen. Und da die Camper sich in diesem Jahr sehr auskunftsfreudig und mitteilungsbedürftig geben, kam jetzt ein besonders pikantes Thema auf den Tisch: Ganz ungeniert plauderten einige Busch-Kandidaten aus dem Sex-Nähkästchen!

Am Dschungel-Weiher tat sich mit Evelyn Burdecki (30), Domenico De Cicco (35), Leila Lowfire (25) und Chris Töpperwien ein Vierer-Gespann zusammen. Besonders zwischen Currywurstmann Chris und Ex-Bachelor in Paradise-Kandidatin Evelyn entwickelte sich in trauter Gemeinschaft ein angeregter Austausch. "Ich habe mit 15 das erste Mal gepoppt. Das war in meinem Kinderbett", eröffnete der Unternehmer das Gespräch. Die Blondine entgegnete daraufhin, dass sie vor ihrer Kuss-Premiere aus Scham ihre Zungenfertigkeiten an einer Banane geübt habe.

Doch dann wollte Evelyn wissen, wie es denn aktuell bei dem Gastronomen um seine sexuelle Lust stehe: "Sag' mal, Chris: Bist du hier drinnen so ein bisschen hot? Männer haben ja von Natur aus da so ein Problem. Nach ein paar Tagen kommt dann was und dann muss das doch dann auch weg! [...] Ihr wisst doch… Oster-Eier", fragte sie ihren Busch-Mitstreiter ganz interessiert. "Dicke Eier? Nein, von Natur aus bekommt man keine dicken Eier! Das sagt man nur so", klärte der 44-Jährige auf und ließ die quirlige Camperin mit seiner Antwort scheinbar aus allen Wolken fallen.

Alle Infos zu "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" im Special bei RTL.de

MG RTL D Evelyn Burdecki während der Schatzsuche, Dschungelcamp Tag fünf

MG RTL D / Stefan Menne Chris Töpperwien, Dschungelcamp-Kandidat 2019

MG RTL D Evelyn Burdecki, Dschungelcamp-Kandidatin 2019

