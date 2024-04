Frankie Muniz schmeißt das australische Dschungelcamp hin!

Dank "Malcolm mittendrin" wurde Frankie Muniz (38) zum Star. Doch in den vergangenen Jahren war es eher ruhig um den Schauspieler. Bis vor wenigen Stunden kämpfte er sich durch das australische Dschungelcamp "I'm a Celebrity... Get Me Out Of Here". Doch jetzt ist Schluss: Frankie wirft freiwillig das Handtuch! Samstagnacht entscheidet er sich unter Tränen, nach Hause zu gehen. Und das aus gutem Grund: Der US-Amerikaner sehnt sich nach seinem Sohn. "Wenn ich meine Frau sagen höre, dass mein Sohn traurig ist, weil ich nicht mit ihm Trucks spiele, wird mir klar, dass ich schon so viele Tage zu Hause bin, und wenn ich zu Hause bin, bin ich nicht präsent. Und ich bin so bereit, präsent zu sein", erklärt er dem Team. Seine Mitcamper sind schockiert und verabschieden Frankie unter Tränen.

Seine Zeit im Dschungel hinterließ offenbar nachhaltig Spuren bei dem Serienstar. Nur wenige Tage zuvor kam er am Lagerfeuer auf seine Kindheit vor der Kamera zu sprechen. "Ich und meine Mutter gingen [nach L.A.], aber meine Schwester blieb bei meinem Vater in North Carolina. Aber meine Mutter und mein Vater haben sich nach einiger Zeit scheiden lassen. Insofern ist es schon traurig, wenn man bedenkt, dass die Familie dadurch wirklich auseinandergerissen wurde", offenbarte Frankie seinen Mitstreitern. Er sei bis heute nicht sicher, wie viel Positives "Malcolm mittendrin" seiner Familie wirklich gebracht habe.

Zumindest privat scheint es für Frankie mittlerweile wesentlich besser laufen. Seit 2020 ist er mit seiner Partnerin Paige Price glücklich. Im Frühjahr 2021 hatten die beiden ihren ersten Nachwuchs auf der Welt begrüßen dürfen. In seiner Instagram-Story hatte der 38-Jährige die Ankunft seines kleinen Jungen glücklich selbst verkündet: "Ich liebe mein Baby so sehr und meine Frau mehr als je zuvor!" Wenig später gab die kleine Familie sogar den Namen des Neuzuganges bekannt: Mauz Mosley Muniz.

Getty Images Frankie und Paige Muniz im Dezember 2023

Instagram / frankiemuniz4 Frankie Muniz mit seinem Sohn

