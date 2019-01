So kennt man ihn ja bisher gar nicht! Bastian Yotta (42) wurde im australischen Dschungel ganz emotional und erzählte seinen Mitcampern am Lagerfeuer seine Lebensgeschichte. Und dass die nicht immer so rosig war, wie es bisher den Anschein hatte, verriet der Millionär in der neuesten Folge von das Dschungelcamp. Der Selfmade-Millionär gestand jetzt sein größtes Geheimnis: Er wollte nicht mehr leben!

In der TV-Show "Ich bin ein Star – Holt mich hier raus!" sprach Bastian jetzt über seine schlimmste Zeit: "Und dann kam der Punkt, der mich fast zu meinem Tod geführt hätte. Ich war fett und habe mich voll als Verlierer gefühlt. Da wollte ich mich einfach nur noch umbringen. Ich spring einfach vom Hochhaus." Doch der Gedanke an die beliebte Sendung Baywatch zauberte ihm ein Lächeln ins Gesicht und verhalf zum Umdenken: "Mit einem Lächeln kannst du nicht springen. Da habe ich gesagt, einmal probiere ich es noch!"

Weiterhin verriet der 42-Jährige, dass er in seinem Leben schon schwere Zeiten durchmachen musste. Scheidung, Pleite – er verbrachte sogar vier Monate auf der Straße, weil er keinen Platz zum Schlafen hatte. Doch der Reality-TV-Darsteller schaffte es aus eigener Kraft wieder aus dieser Krise heraus.

Sind Sie selbst depressiv oder haben Sie Selbstmord-Gedanken? Dann kontaktieren Sie bitte umgehend die Telefonseelsorge (www.telefonseelsorge.de). Unter der kostenlosen Hotline 0800-1110111 oder 0800-1110222 erhalten Sie anonym und rund um die Uhr Hilfe von Beratern, die Auswege aus schwierigen Situationen aufzeigen können.

