Diese Stars sollen bei Dschungel-Jubiläumsausgabe dabei sein

Dieses Jahr feiert das Dschungelcamp seinen 20. Geburtstag. Anlässlich des Jubiläums kommt es im Mai zu einer Extra-Ausgabe der Show. In der Allstars-Staffel sollen bekannte Gesichter dabei sein: Danni Büchner (46) und Thorsten Legat (55) sollen laut Bild schon bald um die Krone kämpfen. Reality-Ikone Kader Loth (51) und GNTM-Star Sarah Knappik (37) sollen ebenfalls am Start sein. In der Sondersendung kommt es zudem zu Neuerungen – die Teilnehmer müssen sich erstmalig untereinander nominieren.



