Kein Baby! Kylie Jenner und Timothée genießen Zeit zu zweit

Mit einem besonderen Outfit sorgte Kylie Jenner (26) kürzlich für Babygerüchte. Doch erwartet die Influencerin wirklich ein weiteres Kind? Mehrere Insider verraten gegenüber Us Weekly nun mehr. "Kylie ist nicht schwanger", stellt eine Quelle klar. Stattdessen sollen sie und Timothée Chalamet (28) zurzeit das Beste aus ihrer Fernbeziehung machen. "Sie haben beide einen vollen Terminkalender, aber sie nehmen sich so viel Zeit füreinander wie möglich", heißt es. Der Dune-Star dreht momentan ein Biopic über Bob Dylan (82) in New York, während die TV-Bekanntheit mit ihren zwei Kindern in Kalifornien lebt.

Seit dem Jahreswechsel soll ihre Beziehung sehr viel ernster geworden sein. Es habe von Anfang an zwischen den Stars gefunkt, doch inzwischen seien sie auch auf einer emotionalen Ebene verbunden. Dafür sollen vor allem die vielen Gemeinsamkeiten der Turteltauben gesorgt haben: "Sie haben eine Menge gemeinsamer Freunde und mögen die gleiche Musik. Sie haben auch einen ähnlichen Sinn für Humor", verrät der Insider. Der Darsteller, der abseits von Wonka eher für seine ernsteren Filme bekannt ist, bringe seine Liebste ständig zum Lachen.

Die Dreharbeiten für Timothées Film "A Complete Unknown" sind momentan in vollem Gange. Der 28-Jährige wurde auch schon am Set in Manhattan fotografiert. Auf den Bildern konnte man die Ähnlichkeit zu Bob Dylan gut erkennen. Die Haare des Schauspielers waren gelockt und er trug eine braune Wildlederjacke, eine klassische Jeans und Cowboystiefel. Auf die Rolle soll sich der Freund von Kylie intensiv vorbereitet haben. Gegenüber GQ hatte Timmy verraten, dass er den gleichen Sprachcoach und Gesangslehrer hatte wie "Elvis"-Darsteller Austin Butler (32).

Anzeige Anzeige

ActionPress Timothée Chalamet und Kylie Jenner bei den Golden Globes

Anzeige Anzeige

Eric Kowalsky / MEGA Timothée Chalamet, Schauspieler

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Glaubt ihr, dass Kylie und Timothée irgendwann ein Baby bekommen werden? Auf jeden Fall! Ich bezweifle es. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de