Ohne Royals: Gehen Harry und Meghan die Geschichten aus?

Prinz Harry (39) und Herzogin Meghan (42) versuchen seit ihrem Ausstieg aus der britischen Königsfamilie, mit einem ihrer zahlreichen Projekte Fuß zu fassen – so richtig fruchten wollte bisher jedoch keines. Wissen Meghan und Harry etwa nicht mehr, worüber sie reden sollen? "Sie haben wirklich Mühe, Inhalte zu vermitteln. Es geht eben nur mit Inhalten. Wenn sie wollen, dass die Leute ihren Podcast anklicken und hören, müssen sie auch etwas zu sagen haben", erklärt ein Adelsexperte gegenüber GB News. Die Sussexes sollen, solange es ging, Profit daraus geschlagen haben, über die Royals auszupacken. Nun sind anscheinend alle Geschichten auserzählt.

Oder etwa doch nicht? In seinen Memoiren teilte Harry bereits ordentlich gegen seine Verwandten aus. "Es hätten zwei Bücher werden können, wenn man so will. Das Schwierigste war, Dinge herauszunehmen", verriet er nach der Veröffentlichung gegenüber The Telegraph. Einige unschöne Details soll er zum Schutz seiner Familie im Nachhinein doch noch gekürzt haben. Von diesen Kürzungen soll vor allem sein Bruder Prinz William betroffen gewesen sein, aber auch sein Vater König Charles (75) . Ins Detail gehen wollte der Rotschopf während des Interviews jedoch nicht. Seine Entscheidung begründete er folgendermaßen: "Ich glaube nicht, dass sie mir jemals verzeihen würden."

Meghan hingegen wagt derzeit einen thematischen Neuanfang – erst vor kurzem launchte sie ihre Marke American Riviera Orchard. In Zukunft soll die einstige Schauspielerin unter diesem Namen eine breite Produktpalette anbieten, von Marmeladen über Tischwäsche bis hin zu Kochbüchern. "Sie arbeitet seit über einem Jahr daran und es sind all die Dinge, die ihr am Herzen liegen – all die Dinge, für die sie eine Leidenschaft hat", berichtete ein Insider laut Page Six. Bei ihren prominenten Freunden Chrissy Teigen (38) und John Legend (45) soll die Marmelade super angekommen sein.

Herzogin Meghan und Prinz Harry im Oktober 2019

Prinz Harry und Herzogin Meghan im Januar 2018

