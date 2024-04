Mit diesem Dschungelcamper hat Leyla Lahouar noch Kontakt!

In der diesjährigen Ausgabe vom Dschungelcamp schaffte es Leyla Lahouar (27) ziemlich weit – sie belegte den zweiten Platz. Inzwischen ist ein wenig Zeit vergangen, hat die Influencerin eigentlich noch Kontakt mit ihren ehemaligen Mitcampern? In ihrer Instagram-Story beantwortet sie genau diese Frage: "Momentan nur mit Fabio." Dieser hatte es im australischen Busch bis ins Halbfinale geschafft und gehörte in der diesjährigen Staffel zu den absoluten Publikumslieblingen. Auch Leyla hatte im Camp eine gute Zeit mit ihm. Doch andere der Kandidaten möchte die Beauty wohl ebenfalls ab und zu sehen.

"Ich denke, wenn ich mal wieder in Berlin bin, treffe ich mich bestimmt auch mit Felix (41)", erklärt die einstige Ex on the Beach-Teilnehmerin weiter. Mit dem GZSZ-Star eckte Leyla am Lagerfeuer zwar immer wieder an, doch offenbar ist zwischen ihnen mittlerweile alles in bester Ordnung. Zudem fand die 27-Jährige im Dschungel sogar die Liebe. Sie und Mike Heiter (31) flirteten damals heftig miteinander – inzwischen sind sie Freund und Freundin und total happy zusammen.

Und den beiden ist es offenbar richtig ernst miteinander. Die Turteltauben wollen nämlich schon bald den nächsten Schritt in ihrer noch frischen Beziehung wagen. "Wir haben uns vor ein paar Tagen sogar die erste Wohnung in Essen angeguckt", berichtete der ehemalige Are You The One – Reality Stars in Love-Kandidat vor wenigen Tagen im Netz.

RTL Fabio Knez im Dschungelcamp

Dschungelcamp, RTL Mike Heiter und Leyla Lahouar im Dschungelcamp

