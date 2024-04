Süß! Elyas M'Barek und seine Frau Jessica flirten im Netz

Elyas M'Barek (41) und Jessica Riso leben eigentlich gemeinsam in New York, doch vor Kurzem unternahmen die Turteltauben eine gemeinsame Reise durch Deutschland und Österreich. Die Erinnerungsfotos seiner Frau kommentiert der "Türkisch für Anfänger"-Star auf Instagram mit: "Fantastische Reise, beste Reisepartnerin!" Auf einem der Fotos lächelt das Pärchen ganz verliebt in die Kamera. Auch das Model genoss die gemeinsame Auszeit. Sie schreibt: "Deutschland und Österreich: Ich hatte eine tolle Zeit! Danke für alles. Jetzt ist es Zeit, nach Hause zu gehen."

Inzwischen sind die beiden wieder in New York angekommen. Der 41-Jährige dokumentierte den erstklassigen Rückflug in mehreren Videos auf Instagram. In einem Clip schaut er mit hochgelegten Beinen auf einen Bildschirm, der die Flugroute anzeigt. Dazu zeigt er seine Vorfreude auf die Staaten mit einer amerikanischen Flagge und einem Herzaugen-Emoji. Angekommen in der Großstadt, posieren Jessica und Elyas in einem Auto. Der Schauspieler sieht nach dem Langstreckenflug etwas müde aus, während seine Angetraute ihre Augen geschickt hinter einer Sonnenbrille versteckt.

Die 35-Jährige wohnt schon seit über 20 Jahren in der Stadt und kennt sich daher perfekt aus. Im Gespräch mit Gala verriet sie, warum sie und ihr Ehemann sich für den Big Apple als Wohnort entschieden hatten. "New York ist der perfekte Platz für uns zwei", war sich die "Dietland"-Darstellerin sicher. In der Nähe ihres Zuhauses in Brooklyn befände sich ihr Lieblingskino, in dem die beiden schon einige Abende verbracht hätten. "Wir lieben es, Indie-Filme zu sehen und es gibt hier immer ein passendes Menü zum Film. Außerdem gibt es gesalzenes Trüffelpopcorn, das wir geradezu inhalieren", schwärmte Jessica.

