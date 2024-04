Mit Twenty4tim zusammen? Kim Virginia Hartung ist verliebt

Bei Kim Virginia Hartung (28) und Twenty4tim (23) sind immer mehr Gefühle im Spiel! In einem Instagram-Q&A antwortete die ehemalige Temptation Island-Verführerin auf die Frage, ob sie gerade verliebt sei, kurz und knapp: "Ja." Offiziell in einer Beziehung sind sie und Tim noch nicht – doch die ehemalige Flugbegleiterin machte klar: "Wir sind auf dem besten Wege." Dass sie intim miteinander geworden sind, ist allerdings schon eine Weile her. "Ich habe Tim ja jetzt eine gute Zeit nicht gesehen", erklärte die Mannheimerin.

Doch der TikToker ist offenbar nicht der einzige Mann, den Kim heiß findet. "Für Jason Momoa (44) und Antonio Banderas (63) würde ich sogar eine Beziehung eingehen, vielleicht... Am Ende des Tages macht der Charakter einen Menschen schön und anziehend für mich, aber rein optisch sind das meine Traummänner", verriet die Ex-Are You The One – Reality Stars in Love-Teilnehmerin in einem weiteren Posting.

Kim und Tim hatten sich im diesjährigen Dschungelcamp kennengelernt und sogar geküsst. Danach erklärten sie, weiterhin Zeit miteinander zu verbringen. An Karneval wurden die beiden dann beim Knutschen erwischt. "Ich hätte es auch nicht gedacht. [...] Ich finde ihn sexy. Er ist seit langem mal wieder jemand, den ich vom Charakter liebe", gab die 28-Jährige wenig später im Interview mit RTL preis.

Instagram / twenty4tim/ Kim Virginia Hartung und Twenty4tim, Realitystars

RTL Lucy Diakovska, Twenty4tim und Kim Virgina Hartung im Dschungelcamp 2024

