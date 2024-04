Das sollen die Camper des Allstars-Dschungelcamps 2024 sein!

In diesem Jahr heißt es gleich zweimal Ich bin ein Star – holt mich hier raus. Denn zum ersten Mal in der Geschichte der Realityshow müssen die Fans nicht ein ganzes Jahr auf den Einzug der Stars in den Busch warten. Wie Bild nun wissen will, sollen bereits einige prominente Gesichter für die Jubiläumsshow in den Startlöchern stehen – und diese haben es in sich. Demnach sollen Realitystars wie Georgina Fleur (34), Kader Loth (51), Sarah Knappik (37) und Danni Büchner (46) sowie Ex-Fußballstar Thorsten Legat (55) um den Sieg kämpfen. Doch damit nicht genug: Auch Giulia Siegel (49), Gina-Lisa Lohfink (37), Indira Weis (44) sowie Chris Töpperwien (50) könnten schon bald erneut in den Urwald ziehen.

Die ganz besondere Ausgabe des Dschungelcamps mit dem Titel "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" soll dabei auch so einige Unterschiede zum üblichen Format aufweisen. Statt Anfang des Jahres soll es bereits im kommenden Mai gedreht und somit auch nicht zum Live-Event werden. Zudem werden die Stars nicht per Zuschauer-Voting aus der Show gewählt, wie die Tageszeitung weiter erfahren haben will. Stattdessen wird der Exit von den Campern selbst vollzogen werden – so werden sie sich voraussichtlich selbst nominieren und anschließend in die Wüste schicken müssen. Und auch in puncto Gage gibt es eine Änderung: Denn alle Teilnehmer sollen angeblich zu Beginn ein nettes Sümmchen von 100.000 Euro bekommen, welches der Sieger dann noch mit weiteren 100.000 Euro aufstocken kann.

Bereits vor wenigen Monaten wurde im Netz heiß über die wiederkehrenden Dschungelcamper diskutiert – wobei die Fans auch ihre ganz persönlichen Favoriten nannten. Auf der offiziellen Instagram-Seite der Show schrieb ein User da zum Beispiel "Ich will Désirée Nick (67) wieder im Camp sehen! Und Dschungelcamp-Legende Larissa Marolt (31)", während ein anderer nur meinte "Bitte, lieber Dschungelgott, lass Helena Fürst (50) dabei sein." Ob sich eine der drei begehrten Damen am Ende tatsächlich noch mal in das Camp wagen wird, bleibt abzuwarten.

Hauter, Katrin / ActionPress Sarah Knappik, TV-Bekanntheit

Getty Images Thorsten Legat, Ex-Fußballer

Was sagt ihr zu den angeblichen Kandidaten? Besser kann der Cast nicht sein. Na ja, mir fehlen noch ein paar krasse Stars... Ergebnis anzeigen



