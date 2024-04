So ging Jana Wosnitza mit der Krebserkrankung ihrer Mama um

Diese Zeit war für Jana Wosnitza (30) nicht leicht. Normalerweise kennt man die Moderatorin für ihre Berichterstattung auf sämtlichen Sportevents. Aktuell schwingt sie bei Let's Dance das Tanzbein an der Seite von Vadim Garbuzov (36). Nun äußert sich das TV-Gesicht über ein hartes Kapitel in seinem Leben im Gespräch mit Gala. Ihre Mama habe an Krebs gelitten. Daraus habe Jana aber mittlerweile viel gelernt: "Ich bin deutlich gelassener geworden. Ob jetzt zwei Kilo mehr oder weniger auf der Waage, spielt keine Rolle mehr. Es gibt einfach viel Wichtigeres."

Jana und ihre Mutter haben sich im Anschluss an diese schwere Zeit Partnertattoos stechen lassen. "Ein Häkchen, weil wir beide sehr strukturiert sind und Dinge schnell abhaken wollen. Auch 'libre', also 'frei sein', haben wir uns tätowieren lassen. Die Krankheit sollte nicht unser Leben bestimmen, es war nur ein Kapitel", erklärt Jana. Der Moment, als sich die Ärzte mit einem erfreulichen Gesundheitsupdate meldeten, bleibt ihr wohl immer in Erinnerung: "Es gab einen Tag, an dem wir ganz, ganz tolle Nachrichten bekommen haben, was ihre Gesundheit betrifft."

Erst vor wenigen Wochen sprach Jana ganz offen über ihre Gefühlswelt bei "Let's Dance". Bei der Darbietung eines Contemporary wurde sie selbst ganz emotional und vergoss die eine oder andere Träne. "Verlustmomente hatte jeder schon mal im Leben. Vor allem diese Ups und Downs. Von Wut zu Trauer bis hin zur Verzweiflung. Da habe ich versucht, mich reinfallen zu lassen, um das Gefühl in einem wieder hochzuholen", erzählte sie im Interview mit RTL.

Instagram / janawosnitza Jana Wosnitza, Moderatorin

RTL / Stefan Gregorowius Vadim Garbuzov und Jana Wosnitza bei "Let's Dance"

