Großer Fan: Wird Bushido Teil des Sommer-Dschungelcamps?

Bushido (45) ist ein echter Mega-Fan von Reality-TV. Nun könnte ihm das sogar einen Platz beim Dschungelcamp eingebracht haben. Bild will nämlich erfahren haben, dass der Rapper mitsamt seiner Frau Anna-Maria Ferchichi (42) eine Rolle in der diesjährigen All-Stars-Staffel "Ich bin ein Star – Showdown der Dschungel-Legenden" spielen soll. Wie das aussehen könnte, ist noch nicht klar. Auch bestätigte Sender RTL bisher nicht, ob an den Gerüchten etwas dran ist. Als Kandidat am Lagerfeuer wird Bushido wohl aber nicht sitzen – immerhin treten in der Sommerstaffel ehemalige Teilnehmer an, die fester Bestandteil der Geschichte des Dschungelcamps sind.

Vorstellbar wäre ein Einsatz von Bushido allerdings schon. Immerhin ist er eingefleischter Trash-TV-Zuschauer. Besonders angetan hat ihm Das Sommerhaus der Stars. Nachdem die vergangene Staffel zu Ende war, erklärte er im Interview mit dem Radiosender 98.8 KISS FM, er wolle bei der Show unbedingt mitmachen. "Ihr seht hier gerade vor euch den allergrößten 'Sommerhaus der Stars'-Fan. [...] Ich schwöre auf meine Mutter, ich will da unbedingt rein!", schwärmte der 45-Jährige. Im November durfte er der Promiunterkunft in Bocholt zusammen mit Anna-Maria sogar einen Besuch abstatten. Verhandlungen mit RTL um eine Teilnahme gebe es für die Dubai-Auswanderer aber nicht – das stellte die Influencerin bereits klar.

Die Dschungelcamp-All-Stars-Staffel ist in diesem Jahr eine echte Premiere. Wer dabei ist, ist noch nicht bestätigt. Allerdings will Bild wissen, wer sich um das Lagerfeuer in Südafrika versammeln wird. Demnach kommen unter anderem die Realitystars Georgina Fleur (34), Kader Loth (51) und Danni Büchner (46) ein zweites Mal für das Abenteuer Dschungelcamp zusammen. Auch soll Kultkandidat Thorsten Legat (55) dabei sein. Im Gespräch sind wohl außerdem Sarah Knappik (37), Gina-Lisa Lohfink (37), Giulia Siegel (49), Indira Weis (44) und Chris Töpperwien (50).

Instagram / anna_maria_ferchichi Bushido und seine Frau Anna-Maria Ferchichi

RTL / Frank W. Hempel Thorsten Legat und Sarah Knappik

