Selten! Jennifer Garner und John Miller zusammen gesehen

Jennifer Garner (52) und John Miller machen gemeinsam die Straßen unsicher! Normalerweise hält sich die Schauspielerin, was ihr Liebesleben angeht, eher bedeckt. Obwohl sie nun schon seit einigen Jahren mit dem Unternehmer durchs Leben geht, zeigen sich die beiden eher selten in der Öffentlichkeit. Nun wird das Paar aber bei einem Spaziergang durch das sonnige Los Angeles abgelichtet. Auf den Schnappschüssen, die People vorliegen, gehen Jennifer und John nebeneinanderher und scheinen in ein angeregtes Gespräch verwickelt zu sein. Die "30 über Nacht"-Darstellerin trägt dabei einen gestreiften Pullover sowie eine weite Jeans. Ihr Liebster ist dagegen mit einer dunkelblauen Jacke über seinem hellblauen Hemd zu sehen.

Den Segen haben die zwei auf jeden Fall von Ben Affleck (51), dem Ex von Jennifer. "Er freut sich sehr, dass Jen einen Mann gefunden hat, der sie glücklich macht, der sie gut behandelt und der respektvoll mit den Kindern umgeht", plauderte ein Insider gegenüber Radar Online aus. John habe den Filmstar davon überzeugen können, dass er seinen Kindern ein guter Stiefvater und ein guter neuer potenzieller Ehemann für seine Ex sei.

Jennifer selbst will aber so schnell nicht noch einmal heiraten – obwohl John ihr angeblich bereits einen Heiratsantrag gemacht haben soll! "Jennifer hat darüber nachgedacht und festgestellt, dass sie es nicht eilig hat, vor den Traualtar zu treten und John zu heiraten", erklärte ein Tippgeber gegenüber Radar Online, weswegen sie die Verlobung nicht öffentlich bekannt gegeben haben.

MEGA Jennifer Garner mit Partner John Miller

Getty Images Jennifer Garner, Schauspielerin

