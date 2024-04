Zu viel Ozempic? Kourtney organisiert Hilfe für Scott Disick

Hat Scott Disick (40) es mit der Abnehmspritze Ozempic übertrieben? Auf aktuellen Fotos ist er nur noch ein Schatten seiner selbst. Nicht nur bei seinen Fans hat der massive Gewichtsverlust die Alarmglocken zum Läuten gebracht: Auch Scotts Ex-Partnerin Kourtney Kardashian (45) soll beunruhigt gewesen sein. Immerhin waren die zwei ein Jahrzehnt lang ein Paar und teilen drei Kinder. "Kourtney hat sich Sorgen um ihn gemacht", weiß ein Insider laut OK! Magazine. Daher soll die The Kardashians-Bekanntheit Nägel mit Köpfen gemacht und ihren Ex zur Vernunft gebracht haben. Die Quelle macht deutlich: "Sie möchte Scott so gesund wie möglich sehen. Ihre Kinder brauchen einen Vater."

Zwischen den beiden Ex-Partnern soll es keine emotionale Intervention gegeben haben – stattdessen habe die vierfache Mutter Scott mit liebevoller Strenge dazu bewegt, sich endlich Hilfe zu holen. Nun soll er sich an einen Ernährungsberater gewandt haben, um sein Gewicht wieder in gesunde Bahnen zu lenken. "Kourtney weiß, wie wichtig ein Vater in deinem Leben ist. Sie weiß, wie es ist, einen Vater zu verlieren, und Scott weiß das auch", erklärt der Insider und fügt hinzu: "Es ist ein harter und ständiger Kampf, aber ein gesunder und glücklicher Scott ist das, was sich alle wünschen." Derzeit teilen die beiden sich das Sorgerecht für Mason (14), Penelope (11) und Reign (9).

Der Reality-TV-Star soll ursprünglich angefangen haben, Ozempic zu nehmen, um seinem sich verändernden Körper entgegenzuwirken. Das Medikament, was eigentlich für Diabetes-Kranke entwickelt wurde, ist in Hollywood derzeit der letzte Schrei. "Scott war sein ganzes Leben lang unglaublich aktiv und fit und wollte nicht akzeptieren, dass ihn das Alter einholt. Er fand, dass er gut aussah, als er wieder dünner war. Er ahnte nicht, dass das nicht gesund war", plauderte jüngst ein Insider gegenüber Daily Mail aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / letthelordbewithyou Scott Disick, Reality-TV-Star

Anzeige Anzeige

Instagram / krisjenner Scott Disick mit seiner Tochter Penelope

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Wie findet ihr es, dass Kourtney eingriffen haben soll? Vernünftig, das kann nicht gesund sein... Schon etwas übergriffig, immerhin sind die beiden seit vielen Jahren getrennt. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de