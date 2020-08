Schreckliche Nachrichten für die Pokerwelt! Am Spieltisch konnte Susie Zhao niemand das Wasser reichen. Die professionelle Pokerspielerin hat bei dem Kartenspiel in der Vergangenheit schon den ein oder anderen Gewinn einheimsen könne. Seit einigen Wochen versetzte die 33-Jährige ihre Freunde, Familie und Fans allerdings in sehr große Sorge. Am 12. Juli war sie urplötzlich verschwunden. Mittlerweile herrscht traurige Gewissheit: Susies Leiche wurde gefunden.

Wie der US-Fernsehsehsender WXYZ-TV jetzt berichtet, wurde der Pokerstar bereits einen Tag nach seinem Verschwinden tot auf einem Parkplatz in Michigan aufgefunden. Susies Körper wies dabei nicht nur Spuren eines sexuellen Missbrauchs auf – ihre schweren Verbrennungen haben letztlich zum Tod geführt. Sie sei durch ihre Fingerabdrücke identifiziert worden. Bei dem Täter soll es sich um den 60-jährigen Obdachlosen Jeffery Bernard Morris handeln, der bereits festgenommen und angeklagt wurde.

Wie neueste Ermittlungen ergeben haben, soll sich Susie vor dem Missbrauch mit ihrem Peiniger in einem Motel getroffen haben. Der Beschuldigte behauptet zwar, dass die Verstorbene das Zimmer gegen Mitternacht wieder verlassen habe – Ortungen des Handys hätten allerdings Ungereimtheiten ergeben. Am Tatort sollen zudem Spuren von Jeffery gefunden worden sein.

Susie Zhao

Facebook / Susie Q Zhao Pokerspielerin Susie Zhao

Facebook / Susie Q Zhao Susie Zhao, Profi-Pokerspielerin

