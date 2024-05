Kurz nach Geburt: HealthyMandy meldet sich bei ihren Fans

HealthyMandy und FitnessOskar sind am Freitag Eltern eines Sohnes geworden. Per Kaiserschnitt erblickte ihr ganzes Glück das Licht der Welt. Kaum 24 Stunde nach der Verkündung der Geburt meldet sich Mandy schon bei ihren Fans – doch dabei gibt sie auch unschöne Details preis. "Der erste Tag war etwas turbulent. Ihn an den Kabeln zu sehen, hat mir mehr als das Herz gebrochen. Er hatte kleine Probleme mit dem Blutzucker. Aber es hat das so toll gemacht", verrät sie in ihrer Instagram-Story. Es gibt aber auch gute News zu verkünden: "Stillen klappt super, er hat heute auch zum ersten Mal aus der Flasche meine abgepumpte Milch getrunken."

Mittlerweile geht es dem kleinen Knirps ziemlich gut. "Heute war übrigens die erste Nacht in unserem Leben mit unserem Baby ohne Kabel und ohne Monitor", verrät die Influencerin weiter. Auch ihr Partner ist total aus dem Häuschen und teilt bereits die einen oder anderen Einblicke von vor und nach der Entbindung. So verputzte seine Frau nach dem Kaiserschnitt erst einmal ein Mettbrot. Dass sein kleiner Sohn nun schon auf der Welt ist, kann er aber immer noch nicht ganz realisieren. "Unsere Gefühle spielen verrückt. Er ist einfach da!", schreibt Oskar zu einer Insta-Story.

Für Mandy und den Fitness-Influencer beginnt mit ihrem Sohn ein neuer Lebensabschnitt, denn das Paar musste in den vergangenen Jahren einen schweren Leidensweg gehen. Ende 2022 verloren die beiden ihren ersten Sohn Rio. Dieser litt an einer unheilbaren Autoimmunerkrankung. Nur kurz nach Rios Tod probierten es die beiden weiter mit ihrem Kinderwunsch und waren im September 2023 dann erfolgreich.

HealthyMandy und ihr neugeborenes Baby

FitnessOskar und HealthyMandy mit ihrem verstorbenen Sohn Rio

