Melina Sophie wollte eigentlich nie ins Netz zurückkehren

Melina Sophie (28) ist zurück! Der Internetstar gehört zu den bekanntesten Web-Bekanntheiten Deutschlands. 2021 zog sich die YouTuberin jedoch erst einmal aus der Öffentlichkeit zurück. Nun ist Melina wieder da und spricht in ihrem Podcast "Geplant spontan" über ihren jahrelangen Rückzug. "Ich dachte, es wäre keine Pause, ich dachte eigentlich, ich komme nie wieder. Es ist anders gekommen. Ich habe euch ganz doll vermisst", gibt sie zu. Die 28-Jährige habe verschiedene Berufungen ausprobiert, doch nichts habe sie so sehr erfüllt wie ihr einstiger Job.

"Dann sind wir darauf gekommen, dass ich definitiv eine Rampensau bin", erklärt Melina. Das sei ihr im Rahmen eines Job-Coachings klar geworden. Daraufhin habe sie in ihre Karriere als Social-Media-Star zurückkehren wollen – zumindest unter einer Bedingung: "Wenn ich mir selber Grenzen setze, wenn ich auch mal Nein sage. Ich habe früher nie Nein gesagt, oh mein Gott, ich habe zu allem Ja gesagt." Das habe Melina damals "in große Schwierigkeiten geritten", weswegen sie sich zurückzog. "Es ist aber nun mal einfach passiert, ich habe daraus gelernt", erklärt die Webvideoproduzentin.

Erst vor wenigen Tagen meldete sich Melina erstmals wieder bei ihren Fans im Netz. "Ich bin wieder da! Wer hätte es gedacht. Ich bin wahrscheinlich wesentlicher nervöser, als ich es sein sollte, weil ich seit zweieinhalb Jahren keine Insta-Story mehr aufgenommen habe. Aber gleichzeitig bin ich so happy, weil ihr euch nicht vorstellen könnt, wie ungeduldig ich war!", äußerte sie sich in ihrer Instagram-Story. Nun dürfen sich ihre Follower nicht nur über ihren brandneuen Podcast freuen, sondern auch über jede Menge Content auf ihren Profilen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Melina Sophie im Jahr 2015

Anzeige Anzeige

Instagram / melina.sophie Melina Sophie, 2024

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Habt ihr damit gerechnet, dass Melina zurückkehrt? Ja, das hatte ich immer im Gefühl! Nein, ich dachte, es wäre endgültig. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de