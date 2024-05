Wenig Zweisamkeit? So wuppt Timur Bartels Liebe und Beruf

Timur Bartels (28) ist nicht nur Schauspieler, sondern auch Musiker. Bei all seinen beruflichen Verpflichtungen lässt da der Terminkalender des gebürtigen Berliners nicht immer allzu viel Zeit für sein Privatleben zu. Dabei zog er gerade erst Anfang des Jahres mit seiner Partnerin Milena zusammen. Wie genau er sowohl die Liebe als auch seine Karriere unter einen Hut bekommt, verrät er Promiflash beim Bunte New Faces Award. "Also ich versuche schon immer mindestens zwei freie Tage in der Woche zu haben", berichtet er – wobei das jedoch nicht immer funktioniere.

Dass sein zurechtgelegter Plan am Ende nicht immer ganz aufgeht, scheint aber kein Problem für seine Freundin zu sein. "Gott sei Dank hat sie sehr viel Verständnis für den Alltag und für den Beruf", zeigt sich Timur sichtlich erleichtert. Laut ihm unterscheide sich seiner Beziehung jedoch nicht allzu sehr von anderen Partnerschaften. Letztlich sei es wohl das Problem jedes Paares, die optimale Balance zwischen Arbeit und Alltag zu finden. "Ich glaube, das haben alle irgendwo, dass man Zeit für sich finden und auch vielleicht festmachen muss", meint der 28-Jährige abschließend.

Dass der Club der roten Bänder-Star und seine Liebste kaum glücklicher sein könnten, scheint längst kein Geheimnis mehr zu sein. Am vergangenen Valentinstag ließ sich Timur nicht lumpen und plante einen ganz besonderen Trip für seine Milena. "Ich habe die Überraschung schon verraten. Wir fliegen nach Paris und gehen ins Disneyland", plauderte er in einem damaligen Promiflash-Interview im Rahmen der Berlin Fashion Week aus.

Anzeige Anzeige

Instagram / timur_bartels Timur Bartels mit seiner Freundin Milena

Anzeige Anzeige

Getty Images Timur Bartels mit seiner Freundin Milena

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Hättet ihr gedacht, dass Timur sich extra freie Tage für Zeit mit seiner Freundin nimmt? Nein, das überrascht mich jetzt schon ein bisschen. Ja, natürlich! Davon bin ich schon ausgegangen. Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de