Sarah Harrison wird mit einer coolen Babyparty überrascht!

Vor einigen Wochen gab Sarah Harrison (32) bekannt, dass sie zum dritten Mal Nachwuchs erwartet. Neben ihren beiden Töchtern Mia Rose (6) und Kyla (3) bekommen die Influencerin und ihr Ehemann Dominic Harrison (32) wieder ein Mädchen. Und das wird nun gebührend gefeiert – denn Sarah wird mit einer süßen Babyparty überrascht. Via Instagram teilt die Blondine ein paar Eindrücke der gemütlichen Sause. Neben leckeren Getränken und Kuchen bekommt Sarah auch viele Geschenke. Das Ganze findet mit ihren engsten Freunden statt, zu denen auch Fiona Erdmann (35) zählt.

Von dieser Überraschung bekommt die werdende Mama aber überhaupt nichts mit. "Ich dachte, ich habe heute einen Strandtag. Ich checke gar nichts mehr. Ich so: 'Habe ich Geburtstag? Habe ich irgendwas vergessen?' Was passiert hier?", erzählt die 32-Jährige in ihrer Insta-Story. Sarah sei aber doch ziemlich angespannt gewesen, weil sie Überraschungen eigentlich nicht so sehr mag.

Aktuell befindet sich die Beauty in der 26. Schwangerschaftswoche. Doch zu Beginn hatte sie ein paar Ängste, wie sie ihren Fans vor einigen Wochen im Netz verriet: "Das ist, glaube ich, auch ganz normal. Nachdem ich es den Kleinen in der zehnten Schwangerschaftswoche erzählt habe, waren meine Ängste noch größer. [Die] Angst war da, sie traurig zu machen." Doch davon hat sich die Netzberühmtheit nicht unterkriegen lassen – im Gegenteil: Für Sarah gehören gewisse Sorgen und Ängste dazu.

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison, Influencerin

Instagram / sarah.harrison.official Sarah Harrison mit ihren Töchtern Mia und Kyla, April 2024

