So erfuhr TV-Star Brandi Glanville von Eddie Cibrians Affäre

Brandi Glanville (51) packt über das Affären-Drama mit ihrem Ex-Mann Eddie Cibrian (50) aus. Der Schauspieler betrog das Model während ihrer Ehe mit seiner jetzigen Ehefrau LeAnn Rimes (41). In einem selbst geschriebenen Artikel, der von The Sun veröffentlicht wurde, erinnert sich die ehemalige Real Housewives of Beverly Hills-Darstellerin an den Moment zurück, in dem sie von dem Verhältnis zwischen Eddie und LeAnn erfuhr. "Es gab Videoaufnahmen von ihnen, wie sie sich über dem Tisch küssen. Es war niederschmetternd. Ich ging direkt nach Hause, fiel in meinem Schrank in Ohnmacht und weinte und weinte", erklärt Brandi ehrlich.

"Er hat versucht, mich davon zu überzeugen, dass es nicht echt war, aber ich wusste, dass es vorbei war. Auf den Aufnahmen saugten sie an den Fingern des anderen, aber er sagte mir, dass nichts passiert sei", schreibt das Model. "Es war wahnsinnig. Ich habe ihn gefragt, ob er LeAnn liebt. Er sagte, dass er das nicht tue – er wolle für immer mit mir zusammen sein und dass wir zur Beratung gehen", fährt Brandi fort. Doch trotz monatelanger Therapie setzte Eddie seine Affäre mit LeAnn fort. Im Jahr 2010 reichte Brandi schließlich die Scheidung von Eddie ein.

Trotz des Ehe-Aus bleiben Brandi und Eddie für immer miteinander verbunden. Im Laufe ihrer Beziehung wurden die beiden Eltern von ihren zwei Söhnen Jake und Mason. Wie ein Insider gegenüber HollywoodLife verriet, sei das Verhältnis zwischen den beiden jedoch sehr angespannt. "LeAnn, Eddie und Brandi geben ihr Bestes, um miteinander auszukommen, aber sie werden niemals die besten Freunde sein", machte der Informant deutlich.

Getty Images LeAnn Rimes und Eddie Cibrian, 2022

Instagram / brandiglanville Brandi Glanville und ihre Söhne, 2023

