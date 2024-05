Jennifer Aniston will ihr Leben nicht im Netz verschwenden

Jennifer Aniston (55) hat keine Lust auf soziale Medien. Die Schauspielerin ist ein notorischer Internet-Muffel und trat erst 2019 Instagram bei. Doch dort zieht sie nun auch ihre Grenze. "Ich habe kein TikTok und werde es auch nie haben", stellt der Hollywood-Star im Interview mit Entertainment Tonight klar. Die Distanz halte sie aus einem guten Grund: Sie wolle keiner weiteren Sache Raum geben, die ihr Leben oder das eines anderen ruinieren könnte. Die Anziehungskraft, die die Social-Media-Plattform umgibt, bereitet ihr Sorgen: "Sie können dich in ihren Bann ziehen und du hast Stunden deines Lebens verschwendet."

Als Jennifer Instagram beitrat, machte die Nachricht große Wellen. Sie löste sogar den kurzzeitigen Zusammenbruch der Seite aus, weil so viele Fans ihr Profil anschauen wollten. Innerhalb von nur fünf Stunden sammelte sie rund eine Million Follower an. Mittlerweile strebt die "Kill the Boss"-Darstellerin an, auf ihrem Account für mehr Authentizität zu sorgen. "Wir haben gute Tage. Wir haben schlechte Tage. Wir haben gute Haartage. Wir haben beschissene Haartage. [...] Es ist einfach unrealistisch, etwas verkaufen zu wollen, das sich nicht authentisch anfühlt", meint die Blondine ganz locker.

Statt auf Verbindungen im Netz zu setzen, pflegt die Friends-Bekanntheit lieber ihre Freundschaften im echten Leben. Erst vor wenigen Wochen wurde Jennifer bei einem Dinner mit Star-Power gesichtet – in New York City ging sie abends in Begleitung von Sandra Bullock (59), Robert Downey Junior (59) und Jason Bateman (55) aus! Und auch für ihre berühmten Freundinnen Courteney Cox (59) und Isla Fisher (48) soll sie immer ein offenes Ohr haben.

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston bei den SAG Awards 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Jennifer Aniston im Dezember 2021

Anzeige Anzeige

Anzeige Anzeige

Was denkt ihr über Jennifers Einstellung zu Plattformen wie TikTok? Sehr vernünftig! Ich finde, sie übertreibt etwas... Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de