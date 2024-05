Nach Einigung: Droht Jamie Spears der nächste Rechtsstreit?

Erst vor wenigen Tagen hatte der Gerichtsprozess von Britney Spears (42) und ihrem Vater Jamie (71) ein Ende gefunden – doch die nächste Verhandlung soll schon in den Startlöchern stehen! Am 30. April soll Jamie einen Antrag eingereicht haben, um einen weiteren Prozess mit seiner Tochter zu vermeiden, wie Gerichtsunterlagen, die People vorliegen, zeigen. Demnach soll am 13. Mai gerichtlich darüber entschieden werden, wer für gewisse ausstehende Zahlungen aufkommen muss, die während Jamies Vormundschaft zustande kamen. Der 71-Jährige sieht sich aber scheinbar nicht in der Pflicht, vor Gericht erscheinen zu müssen. Seine Anwälte argumentieren damit, dass Jamie damals "im Rahmen seiner Befugnisse als Treuhänder gehandelt hat, als er die fraglichen Entschädigungen genehmigte."

Jamie finde zudem, dass seine Tochter keine streitbaren Tatsachen erbringe. Er habe wohl den Richter gebeten, die Streitigkeiten nicht vor Gericht austragen zu müssen, da "keine der Beschwerden seiner Tochter es wert ist." Unter anderem stehen in dem Fall noch Anwaltskosten der Firma Sidley Austin LLP aus, die die leitende Prozessvertretung für Britney übernommen haben.

Britney macht aktuell sowieso schon eine schwere Zeit durch. Denn die "Criminal"-Interpretin wurde vor wenigen Tagen nur leicht bekleidet vor einem Hotel gesichtet. Lediglich mit einer Decke über den Schultern und einer Unterhose bedeckt, stand die zweifache Mutter vor dem Gebäude. Laut Augenzeugen soll der Grund für ihr fragwürdiges Auftreten ein heftiger Streit mit ihrem Freund Paul Soliz gewesen sein. Die Situation endete, als Hotelgäste einen Krankenwagen alarmierten, weil Britney wohl herumschrie und aufgelöst wirkte. Auf Instagram gab die Sängerin dann aber Entwarnung und teilte ihren Fans mit: "Die Notärzte waren komplett unnötig, ich habe einfach nur Eis gebraucht. Das Ganze ist mir so peinlich."

Jamie und Britney Spears in Calabasas, April 2013

Instagram / britneyspears Britney Spears, Sängerin

